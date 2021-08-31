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查接種紀錄惹議 長沙地鐵上路1天撤回

中國新聞組／北京31日電
長沙地鐵萬家麗廣場站。地鐵站告示並沒有疫苗接種查驗聲明，工作人員表示現在已經不查驗疫苗接種情況。（澎湃新聞）
長沙地鐵萬家麗廣場站。地鐵站告示並沒有疫苗接種查驗聲明，工作人員表示現在已經不查驗疫苗接種情況。（澎湃新聞）

湖南省長沙市軌道交通集團有限公司近日宣布，除了查驗乘客健康碼，從29起將對所有乘客增加查驗新冠病毒疫苗接種紀錄，此舉引發網民炮轟，不少網民將長沙列入不前往旅遊的「避開旅遊」城市。事隔1日後，長沙地鐵昨日表示，不再查看乘客疫苗接種信息以及登記未接種信息。

澎湃新聞報導，30日起，長沙市地鐵運營人員僅查驗電子健康碼，不再查看疫苗接種信息以及登記未接種信息。對於不再查看疫苗接種信息、不再登記未接種信息這一變化的原因，長沙市地鐵客服處工作人員表示，「沒有接到明確通知，但地鐵站現在是這麼做」。

29日上午，長沙市軌道交通集團有限公司發布公告稱，長沙地鐵即日起在原有查驗電子健康碼基礎上，對所有乘客增加查驗新冠病毒疫苗接種記錄，登記未接種者姓名、聯系方式、身份證號碼、家庭住址、未接種原因等信息。

網傳信息稱長沙地鐵接到上級通知，30日起取消疫情接種情況查驗和未接種人員信息登記，目前正連夜撤除相關告示、桌椅等相關設施。

目前長沙人民路地鐵站沒有展示要求登記未接種疫苗者個人信息的告示，並且工作人員對於進出人員沒有查驗疫苗接種信息。從萬家麗廣場地鐵站現場核實，通過旅客均未被要求查驗疫苗接種情況，工作人員表示現在已經不查了。

地鐵站 疫苗 健康碼

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