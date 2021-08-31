華南海鮮市場疫源 中CDC疑進口冷鏈引入病毒

武漢華南海鮮市場，過去一直被認為是新冠肺炎最早來源地。（中新社資料照片）

武漢 華南海鮮市場過去一直被認為是新冠肺炎最早來源地，但就在中美正針對新冠病毒溯源展開角力之際，中國 疾控中心（CDC）中國現場流行病學培訓項目主任馬會來在接受中新社專訪時指出，2019年底發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情 ，存在通過冷鏈引入病毒的可能。

中新社報導，馬會來說，2020年，中國迅速阻斷以武漢為主戰場的新冠疫情本土傳播，在取得了武漢和湖北保衛戰的決定性勝利後，採取「外防輸入、內防反彈」的防控策略，取得了非常好的效果。

「但是到了去年的6月份和7月份，先後在北京新發地市場、大連海鮮公司發生新冠肺炎聚集性疫情。」馬會來說，值得注意的是，這兩次疫情分別是在北京市連續56天、大連市連續111天沒有出現本土疫情的背景下發生的。

馬會來指出，為了查清這兩次本土疫情的源頭，國家、省、市成立專班，聯合開展深入的溯源調查。通過流行病學調查分析、病毒核酸和血清抗體檢測等方法，對可能的感染來源進行了系統排查，對進口冷鏈食品的流向也開展了系統追溯排查。同時開展分子流行病學溯源，對確診病例和檢測陽性的冷鏈產品等開展了病毒全基因組測序分析。

「綜合多項溯源調查證據，均證實了病毒都是從境外其他國家或地區通過冷鏈輸入我國。」馬會來說。

她還介紹說，在去年10月發生於青島的新冠疫情，溯源調查不僅再次證明了疫情源頭同樣是通過境外冷鏈輸入，中國疾控中心病毒病所的專家還首次從冷鏈產品的外包裝上成功分離出新冠活病毒，成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據。

此後，中國多地發生的數起本土疫情的溯源調查結果也反復證實，新冠病毒能够通過冷鏈運輸途徑實現遠距離傳播，「而且一旦引入到海鮮銷售市場或者水產品加工企業等特殊的場所，能够引起本土疫情的暴發」。

此外，2020年上半年，分佈在全球多個國家的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等，發生過新冠肺炎疫情，存在病毒可能通過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特徵。馬會來表示，這些證據進一步表明，在新冠疫情大流行期間，病毒可以通過進口冷鏈食品等途徑，被重新傳入沒有疫情的國家和地區。這些證據高度提示，2019年末發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情，存在通過冷鏈引入病毒的可能。