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落實雙減 小一、小二禁筆試 不得設重點班 家長有喜有憂

記者羅印冲／北京31日電
中國教育部發布，小學一二年級不進行紙筆考試。（澎湃新聞）
中國教育部發布，小學一二年級不進行紙筆考試。（澎湃新聞）

中國近期力推教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策，希望減輕中小學生作業和課外補習負擔，中國教育部30日再發布，明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置「重點班」，多位家長對一系列「雙減」政策，有人力挺，有人感到焦慮。

遼寧瀋陽，一間小學的一年級新生正排隊等待入學；學生背後的電子屏幕顯示，「做幸福教...
遼寧瀋陽，一間小學的一年級新生正排隊等待入學；學生背後的電子屏幕顯示，「做幸福教育下的幸福學生」。（Getty Images）

澎湃新聞報導，中國教育部30日在記者會上指出，為切實降低學生考試壓力，中國教育部印發了「關於加強義務教育學校考試管理的通知」，明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試。

初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。要合理控制考試難度，嚴禁超課標超教學進度命題。要合理運用考試結果，學校期中期末考試實行等級評價。

會上並通報，新學期開學後，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置「重點班」，切實做到均衡配置師資。嚴格執行教學計畫，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課。嚴格執行作業管理規定，「嚴禁給家長布置或變相布置作業」，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。

此外，嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公布並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、貼標籤。

與此同時，國務院教育督導委員會辦公室在「微言教育」「中國教育督導」微信公眾號開設舉報專欄，受理群眾對學生作業負擔重、學校未依規開展課後服務和校外補習機構無證照培訓、虛假宣傳、超標超前培訓、超期預收費、違規高收費、退費難等問題的實名舉報。目前已收到8000多條舉報。

不過，香港文匯報報導，多位家長也對一系列「雙減」政策表達焦慮之情。

北京某小學二年級生家長楊女士表示，「一二年級沒有紙筆考試，我還是有點擔心。因為一二年級是打基礎階段，沒有測試我就無法知道孩子這個階段的學習情況，也不知道如何對症下藥去幫助他。」

楊女士說：「之前我們不少家長都很擔心取消學科培訓之後，『一對一』家教會因此盛行，導致家長再次被高昂的費用壓垮。」

江蘇一名初三學生家長劉女士則稱，「孩子上了初中之後，我會通過周考、月考的成績判斷她現階段的學習成績和班級排名，是否進步或退步。如果取消各類考試，我怕她自我認知模糊，從而影響明年的升學。」

教育部 中國 國務院

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