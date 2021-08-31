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6網遊企業：「實名制」登錄 嚴守新規保護未成年

中國新聞組／北京31日電
針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題，中國官方進一步推出嚴格管理措施。（美聯社）
針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題，中國官方進一步推出嚴格管理措施。（美聯社）

針對中國推出最嚴網遊禁令，限制未成年人打機時間，禁止平日接觸網路遊戲，且1周規定限玩3小時，造成網路上一片哀嚎。對此，已有騰訊、網易遊戲、三七互娛、愷英網絡、米哈游和盛趣遊戲六家遊戲公司針對「通知」作出回應，均表示將嚴格遵守主管部門的最新要求，積極落實相關規定。

香港文匯報報導，騰訊遊戲昨回應稱，騰訊從2017年至今，圍繞未成年人保護，持續進行了各項新技術、新功能的自發探索與應用。接下來，基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。旗下「光與夜之戀」宣布自9月25日起，禁止未滿18歲未成年用戶登錄。

網易遊戲表示，公司過去長期圍繞未成年人保護積極行動，努力為未成年人打造綠色健康的網絡環境。接下來，針對國家新聞出版署的最新通知、要求，網易遊戲將嚴格遵守，積極落實。

米哈遊旗下遊戲「原神」發布公告稱，「原神」未成年人防沉迷系統將於2021年8月31日0點進行調整。調整後，「原神」遊戲僅會在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時，向未成年人提供1小時遊戲服務。此外，「原神」遊戲不會以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

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