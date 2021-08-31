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中最嚴網遊令 青少年平日禁玩 1周限3小時 網路哀嚎

記者羅印冲／北京31日電
針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題，中國官方進一步推出嚴格管理措施。 （Getty Images）（Getty Images）
針對未成年人過度使用甚至沉迷網絡遊戲問題，中國官方進一步推出嚴格管理措施。 （Getty Images）（Getty Images）

中國監管浪潮繼教育企業、科網等平台後，近日指向網上遊戲行業。繼官媒斥網遊軟件是「精神鴉片」後，官方昨再出重拳，嚴控未滿 18歲青少年上網打遊戲時間，要求網路遊戲企業僅可在周五、六、日和法定節假日每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務，且將嚴格落實帳號「實名制」。

官媒8月初曾以「精神鴉片」形容網路遊戲，當中更點名騰訊遊戲「占據行業半壁江山」，造成遊戲類股全面重跌。中國網路遊戲龍頭騰訊日前才宣布對其最熱門的網遊「王者榮耀」祭出「雙減、雙打、三提倡」的新舉措，以因應官方的批評。不料，中國官方再祭措施嚴管。消息傳出後，網路上哀鴻遍野，成年網友也紛紛替未成年人打抱不平。

中國官方此前曾規定，網路遊戲企業向未成年人提供遊戲服務的時間，法定節假日每日累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時。昨天公布的新規，大為緊縮，網路遊戲企業僅可在周五、六、日和法定節假日每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得對未成年人提供網路遊戲服務，

據新華社報導，中國國家新聞出版署下發「關於進一步嚴格管理、切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

此外，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

通知提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

據報導，消息傳出後，不少網友點出問題，表示平日除了限制只能玩1小時，還限制只能在指定時間遊玩，這樣許多遊戲中限時的活動或簽到任務都無法執行。微博上更是一片哀嚎，網友紛紛表示「好險已經成年，未成年真慘」、「太慘了」、「能退錢嗎」、「月卡能退不？」、「我還有一年半」、「過分了吧，非得剝奪所有未成年人課外活動？」、「有點過了」、「不自制的人怎麼樣的管不住，這樣只會限制了孩子」。

中國 教育 微博

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