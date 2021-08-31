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中國9．1起 外國籍核動力船等5類船舶入領海須通報

中國新聞組／北京31日電
中國9月1日起實施的海上交通安全新規，要五5類外國船艦進入領海應向中方報告。圖為中國海警船資料照。(路透)
中國9月1日起實施的海上交通安全新規，要五5類外國船艦進入領海應向中方報告。圖為中國海警船資料照。(路透)

中美繼續在印太地區角力，中國海事局近日發布修法公告，要求外國籍的核動力船、潛水器等五類船舶，進入中國領海前先向海事管理機構報告，否則將按相關法規處理。這項措施從9月1日起生效。學者指要求報告並非新規，但明列潛水器、核動力船舶，是中國表態美國等軍艦不屬「無害通過」。

本報系聯合報報導，公告明確這些外國籍船舶包括五類，分別是：潛水器、核動力船舶、載運放射性物質的船舶、載運散裝「油類、化學品、液化氣體」等有毒有害物質的船舶、與法律行政法規或中國國務院規定的可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

公告指，自9月1日起，外國籍船舶進入中國領海應當通過電郵、電話及傳真等方式向中國海事管理機構報告。這些船隻必須通報船名、呼號、國際海事組織編號和水上移動通信業務標識碼、目前位置、出發點和目的地的離開及抵達日期時間。

公告還稱，若船舶未按要求報告，中國海事管理機構將按有關法律、法規、規章和規定予以處理。

北京觀察家認為，北京如果在南海和台灣海峽嚴格執行此新規定，勢必導致區域危機升溫。去年中國修改「海警法」，明列海警船可動用武器使用權，曾引起日本、南韓等國的抗議和關注。

中央社報導，外界關注，中國此舉是否會和國際法中「無害通過」（Innocent passage）的概念衝突。

聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範，「領海」是沿岸國基線起算12海里的海域。原則上，包括軍艦在內的外國船隻，在不影響沿岸國和平、主權、違法或造成污染等行為下，可在領海「無害通過」（Innocent passage）。

學者指要求報告並非新規，但明列潛水器、核動力船舶，是中國表態美國等軍艦不屬「無害通過」。

中國 美國 北京

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