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續整頓網路巨頭… 習近平：強化反壟斷 嚴打不正當競爭

記者賴錦宏／北京31日電
中共總書記習近平。（取材自新華網）
中共總書記習近平。（取材自新華網）

中共總書記習近平昨強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境。這顯示，北京對各大網路巨頭、資本巨頭和平台的整頓還將持續下去。

中共中央全面深化改革委員會昨舉行第21次會議，審議通過「關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見」。

據新華社報導，該會議肯定官方加大反壟斷力度、查處有關平台企業壟斷和不正當的競爭行為，並稱防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好。

會議還強調，要堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，畫出底線，設置好「紅綠燈」，引導督促企業服從中共黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支持企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。要加快健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數位經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等。

會議還稱要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能。要加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法。要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。

另據中央社報導，中國監管部門對零售消費龍頭美團涉及壟斷的案件仍在調查中，美團30日預警，指出可能被處以高額罰款。在此之前，市場傳言美團可能會吞下10億美元(約64.6億人民幣)的天價罰單。

美團30日發布今年第2季季報與半年報，第2季營收達人民幣437.59億元；上半年經調整的淨虧損為61.09億元。美團在報告指出，今年4月間，國家市場監督管理總局以涉及「反壟斷法」相關事項，對美團展開調查，截至提出財報為止，相關的調查仍在進行。現階段無法預測相關調查的情況或結果，然而不排除可能會被要求改變商業慣例，甚至是被處以高額罰款。

今年5月間，美團曾因消費者權益保護不足，遭上海市消保委約談，當時股價明顯受到影響；7月底，國家市場監督管理總局等七部門聯合發布指引，要求外送平台改善騎手的勞動條件，當時美團在香港的股價因此大跌。

中央深改委會議審議通過「關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見」。圖為今年...
中央深改委會議審議通過「關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見」。圖為今年5月，參會者在數博會上參觀5G智慧城市模型。(新華社)

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