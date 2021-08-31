手機有軍訓照 3中國留學生被疑具軍方背景遭遣返

三名中國留學生日前在美國休士頓機場入境時，遭美方盤查並遣返回中國。圖為美國海關人員。(路透資料照片)

因新冠疫情去年回中國的留學生和新錄取的學生近來紛紛搭機來美，造成中國機場大排長龍、機票價格大漲。此時卻有3名中國留學生 在休士頓機場入境時遭盤查，他們被認定可能危害美國 國家安全，被遣返 回中國，引起輿論關注。中國外交部稱美方遣返理由荒唐，不少中國網友也轟美方「無中生有」。

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澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於30日舉行的例行記者會上指出，「15日，三名中國留學生持合法簽證在美國休士頓機場入境時遭美方盤查並遣返回中國，理由是三人受中國政府資助，或在其個人手機內發現軍訓照片，因而被懷疑有軍方背景。中方對此強烈不滿，堅決反對，也就此向美方提出了嚴正交涉。」

汪文斌表示，「美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，這種針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳、與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，是開歷史倒車，理應受到譴責。」

汪文斌強調，中方敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生進行無端限制和打壓、停止阻撓破壞中美人文交流的言行。中方將繼續支持中國留學人員依法維護他們的正當合法權益。

另據搜狐新聞網報導，對於美國的這種做法，中國網友們表示這簡直就是無中生有，滑天下之大稽。如果軍訓就能當作是有軍方背景的話，那麼所有中國大學生都有「軍方背景」。因為所有大一新生，包括高一新生都會進行軍訓，「但是在美國曲解下卻成了有軍方背景的依據，真的太好笑了」。

據了解，在美國遣返這三名中國留學生之前，曾有500多中國理工科研究生申請赴美被拒簽，理由是這些人均屬敏感專業，當時中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。