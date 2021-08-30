壓縮阿里雲、騰訊雲… 天津令國企數據改存「國資雲」

中國數據安全法即將施行，新法對關鍵數據、個資的保護更加嚴格，也增加了相關企業的安全責任。 圖為看著手機走過東方明珠塔的上海民眾。（美聯社）

天津市國資委近日下令當地國有企業將數據從阿里巴巴、騰訊等民營雲端 空間遷出，改存放到官方搭建的「國資雲」平台。在北京當局強調數據安全和隱私保護的背景下，消息震盪雲端運算市場，引起關注。

中共當局高度關注數據安全問題，將於9月1日生效的「數據安全法」中，對未經允許將數據轉移到境外，和提供給外國司法機構等行為，做出罰則規範。

第一財經報導，天津市國資委27日晚間發布「關於加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案」，要求已經在華為 雲、阿里雲、騰訊雲、天翼雲等第三方公有雲平台上，部署建立資訊系統的企業，租約到期日起兩個月內全部遷移至國資雲，原則上最遲在明年9月30日為止結束雲端運算遷移工作。

路透報導，「實施方案」還指出，「國資雲」正在建立，準備工作將在8月底完成，即日起，各企業不得再與阿里巴巴、騰訊、華為等第三方雲端平台新簽、續簽雲資源租用合約。

對此，華為雲、騰訊雲等多家中國 雲服務公司發言人表示不評論。阿里巴巴旗下的「阿里雲」是中國規模最大的雲端空間平台，其次則是騰訊和華為。

「國資雲」的出現將對中國國內雲端運算市場帶來多大的影響？多名業界人士認為，整體的影響有限，但是會利多有國資背景的雲服務廠商。「國資雲」的出現可能將使得阿里雲、騰訊雲等互聯網廠商，在政企服務領域的話語權進一步縮小，特別是在北京加強數據安全、隱私保障以及加強反壟斷的背景之下。

日前「阿里雲」才被爆出2019年曾未經用戶同意，將註冊訊息洩露給第三方合作公司，遭浙江省通信管理局要求整改。「阿里雲」則指是一名員工違紀洩漏給分銷商員工，已嚴肅處理整改。由此也透露，數據安全已是中國國安的重要一環。

天津不是中國第一個建設「國資雲」的地方，今年以來，各地陸續推進「國資雲」建設，今年4月，四川省國資委發布「國資雲」；而浙江省國資委於3月啟動「國資國企數位化監管應用」，該項目包括八大應用系統和一個雲基礎設施「國資雲」。