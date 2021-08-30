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美溯源報告 中使館憂再爆「仇亞潮」提醒防範暴力

記者羅印冲／綜合報導
中美對新冠疫情起源爭論不已，圖為最先傳出疫情的湖北武漢華南海鮮市場。（中新社）
中美對新冠疫情起源爭論不已，圖為最先傳出疫情的湖北武漢華南海鮮市場。（中新社）

美國情報機構發布新冠肺炎源頭調查報告，中國國家衛健委副主任曾益新表示，由情報部門、而不是專業醫學機構來發布「很諷刺」。針對美方對中方「有罪推定」，中國駐美大使館憂心引發新一輪對亞裔歧視或暴力，提醒在美中國公民，務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。

中使館28日發布公告，提醒在美中國公民加強安全防範，必須保持冷靜，妥善應對，避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，要立即報警求助，必要時，可循法律途徑維護自身合法權益。

中國副外長馬朝旭29日則批評，美國國家情報總監辦公室發布所謂的新冠肺炎溯源調查報告是徹頭徹尾的政治報告、虛假報告，毫無科學性和可信度，已向美方提出嚴正交涉。

中國駐美大使館亦發聲明，指報告妄稱中方阻撓溯源工作的國際調查，缺乏透明度，企圖糾集有關夥伴方對中方施壓，中方對此堅決反對、強烈譴責。

此外，曾益新28日接受中國媒體專訪表示，由美國的情報部門、而不是專業醫學機構來發布溯源調查報告，這本身就很具諷刺意味，「是誰在將溯源問題政治化也就一目了然」。

據央視新聞，曾益新又指，中國今年初接待世界衛生組織國際專家組，完全滿足世衛組織專家參訪要求，去了所有他們想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所等九家單位；會見了所有他們想見的人，包括醫務人員、實驗室人員、科研人員、市場管理人員和商戶、社區居民、康復患者、罹難者家屬等。

曾益新強調，新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。希望美方能夠意識到病毒才是人類共同的敵人，真正地將新冠病毒溯源作為一個科學問題來對待，鼓勵各國科學家通力合作，支持科學家在包括美國在內的全球多國多地深入開展溯源研究。

中國 美國 亞裔

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