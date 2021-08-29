中駐阿富汗大使：神學士承諾確保中公民安全

阿富汗首都喀布爾國際機場外26日發生兩起爆炸。8月27日，一名阿富汗神學士人員查看爆炸現場。(新華社)

阿富汗 局勢動盪，伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）宣稱26日發動首都喀布爾機場 連環爆炸案，造成至少170人死亡。中國 駐阿富汗大使王愚近日接受中國環球電視網（CGTN）採訪時表示，中國使館已與阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）有關負責人溝通，對方承諾將確保在阿中國公民、機構和企業財產的安全。

據悉，在被問到在阿中國公民的安全狀況時，王愚指出，8月15日後，由於喀布爾國際機場商業航班停運，機場秩序混亂，剩餘為數不多的中國公民中有人想離阿富汗但面臨困難，使館積極協助他們聯繫離阿渠道、幫助取回在別國使館辦理簽證的護照等。

對於自願留下來的少數人員，使館同他們密切聯繫，指導他們加強安防意識和措施，經常詢問他們的安全狀況，多次提醒他們在當前非常時期，要更加嚴格遵守當地宗教習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲、言談等要尊重當地習俗，同時遠離喀布爾機場等安全無法得到保障的地區。

另外，對於中方將如何在阿富汗重建、和平與和解進程以及地區局勢穩定中起到積極作用？王愚強調，中方尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。中方願同國際社會各方加強溝通協調，鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

他表示，中方駐阿使館將繼續密切關注形勢的演變和發展，與各派廣泛接觸，推進中阿友好事業，繼續在力所能及範圍內幫助在阿中國公民排憂解難。