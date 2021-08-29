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提高應對新挑戰 逾550解放軍將赴俄羅斯參加反恐軍演

中國新聞組／北京29日電
解放軍將赴俄羅斯參加「和平使命-2021」上海合作組織成員國聯合反恐軍事演習。圖為此前解放軍出國參加軍事比賽，武器裝備物資運抵現場。(新華社)
解放軍將赴俄羅斯參加「和平使命-2021」上海合作組織成員國聯合反恐軍事演習。圖為此前解放軍出國參加軍事比賽，武器裝備物資運抵現場。(新華社)

新華社報導，解放軍將赴俄羅斯參加「和平使命-2021」上海合作組織成員國聯合反恐軍事演習。

據報導，這次演習將於9月11日至25日在俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場舉行。由中國、俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、印度、巴基斯坦、烏茲別克等八個上合組織成員國參演，總兵力約4000人。演習課題為上合組織成員國部隊籌備並實施聯合反恐行動，主要演練偵察監視、火力打擊、外圍封控、街區拔點，以及前出防禦、地面突擊、分割圍殲、肅清殘敵、抗擊無人機襲擊等課目。中方參演部隊以北部戰區為主，共派出550餘人，出動車輛（裝備）130輛。

這次演習是上合組織框架內的例行性演習，旨在深化各成員國防務安全合作，提高應對新挑戰新威脅能力，共同維護地區和平與安全。

北部戰區陸軍某合成旅旅長劉泉表示，在備戰聯演期間，他們區分戰術訓練、專攻精練、編組訓練、要素合練展開準備，使部隊聯合指揮、聯合攻防、聯合打擊、綜合保障等能力得到較大提升。

參加「和平使命-2021」上海合作組織聯合反恐軍事演習的中方參演部隊鐵路輸送第一梯隊，26日晚從吉林白城啟程前往俄羅斯奧倫堡演習地域。

據悉，中方參演部隊將分別採取鐵路、空中等多種投送方式，區分多個梯隊進行遠程跨境投送，預計9月10日全部抵達演習地域。 

俄羅斯 中國 解放軍

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