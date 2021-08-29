「新用兵概念」美雙艦台海會合 中：破壞和平

美國海軍勃克級驅逐艦紀德號（後）和美國海巡艦穆洛號（前）27日在台灣海峽例行過境。（路透）

美國 海軍勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和美國海巡艦穆洛號（Cutter Munro）27日在台灣 海峽例行過境。專家指出，根據第七艦隊發布的照片，美軍安排南北對航的兩艦特意駛近，距離近到肉眼可及並空拍留影，舉措前所未見，美軍藉此宣示航行自由的力道較過去更加強烈。

中美關係受關注，路透27日報導，美中軍事官員完成美國總統拜登任內首次對話，負責中國 事務的副助理國防部長切斯上周和軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，透過美中國防專線舉行視訊會議，切斯在對話中關切管理危機與風險；美國也正在運作，讓拜登今年10月和中共領導人習近平會面。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這次特別之處，在於同一天有驅逐艦和海巡艦分別往南和往北行，中國大陸最近海軍、海警和民兵三線海上維權，美國為了對付這個狀況，想把海岸防衛隊的船艦往西太平洋部署，且中共特別在南海常常把軍艦放最後，海警在第二線並搭配民兵，若用軍艦對付民兵不適合，所以把海岸防衛隊往西太平洋部署，呈現新的用兵概念。

揭仲也指出，台灣海巡和美國海巡前陣子簽協議，也可能有合作，美國以驅逐艦搭配海巡艦的組合某種程度也給人想像空間，台灣若和美軍聯合行動會踩中國大陸紅線，但顯然台北和華府轉而透過海巡合作，海巡合作可以是海上救難、海域共同執法，某種程度在模糊地帶，台美也藉由海巡合作增進雙邊交流。

揭仲說，美國的印太戰略希望結合中國周邊國家，在政治和外交上和美國保持同步，若要做到這點，當中國大陸周邊國家遭受來自中共的壓力或武力威脅時，美國必須採取行動來表示支持，或許因為中國大陸之前恢復在台灣西南空域的活動和演習，美國也有因應動作，傳達「美國地位還在該區域」、「這個地方關乎美國利益」等訊息。

此外，美國軍艦27日通過台灣海峽，大陸國防部發言人譚克非28日表示，美方頻頻實施類似的挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美國是台海和平穩定最大破壞者，台海安全風險最大製造者。

根據大陸國防部網站消息，譚克非說，解放軍東部戰區組織兵力對美艦行動全程跟監警戒，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉；陸方要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要破壞台海地區和平穩定。

在大陸國防部表態後，解放軍東部戰區隨後也宣布，東部戰區27日出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等科目訓練。