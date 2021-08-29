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新冠調查「騷操作」 新華社刊漫畫諷美「病毒裁判所」

中國新聞組／北京29日電
新華社徐澤宇工作室創作一幅名叫「『病毒』裁判所」的漫畫，諷刺美國政府的「甩鍋」行為。(新華社)
新華社徐澤宇工作室創作一幅名叫「『病毒』裁判所」的漫畫，諷刺美國政府的「甩鍋」行為。(新華社)

美國國家情報總監辦公室27日發布「新冠病毒溯源調查報告」，結論是「沒有結論」，引來中國官媒齊聲砲轟並嘲諷這是「美方政治化溯源的重大失敗」。官媒指出，情報部門大張旗鼓搞滑天下之大稽的「栽贓報告」，如今妄圖誤導國際輿論不成，美國將這一記耳光打在自己臉上了。

綜合外電報導，美國國家情報總監辦公室提交的這份報告指出，情報機關無法就新冠病毒的源頭得出一致結論，但可以確定病毒不是一種人工研發的生化武器。

環球時報昨天發表社評指出，美國總統拜登從5月下令讓美國情報部門搞這個調查就存心不良，結果90天後仍然沒有搞出一個「栽贓報告」，反而更加證明了中國的清白。這是美方政治化溯源的重大失敗。 這是因為中國具備足夠強大的反擊能力，且讓情報部門的特工來幹科學家的工作，其用心和結果都可想而知。

社評指出，世界衛生組織早在今年3月就發布了中國—世衛組織聯合研究報告，那才是權威、科學、專業的溯源調查報告。第二階段溯源應該在第一階段溯源的基礎上全面延伸，在全球多國多地開展溯源工作，才能真正找到真相和答案。

新華社昨天評論指出，這份調查報告是美國妄圖誤導國際輿論、甩鍋推責的又一「騷操作」，殊不知，這一記耳光實際上是打在美方自己臉上。美方此舉是為了急切地想要轉移公眾對其抗疫失敗的指責，把矛頭指向中國，藉機打壓遏制中國。但是，國際社會對此看得明明白白。

新華社徐澤宇工作室並創作了一幅名叫「『病毒』裁判所」的漫畫，諷刺美國政府的「甩鍋」行為。

報導說，漫畫以美國國會聽證會為場景，正在受審的是一名象徵著科學精神的武漢病毒研究所的科研人員。審判席上分別坐著反科學、反理性的歷史人物，左邊豎立的是自由女神像與天啟死亡騎士的混合體，右邊是象徵美國政府的白頭海雕，正撲向受審者手中的蛇形手杖。

右上方一幅名為「被審判的伽利略」的油畫以及畫面下方伽利略的一句拉丁文名言「Eppur si muove」（意為「地球仍然在轉啊」），點明了美國政府對科學精神的打壓，正如歐洲宗教裁判所對伽利略的審判一樣荒謬可笑。

美國 中國 工作

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