柯瑞下周訪中國 將要求停止資助燃煤項目

美國氣候特使柯瑞。（路透）

華爾街日報報導，據知情人士透露，美國 氣候特使柯瑞 計畫下周再次訪問中國 ，他將向中國領導人施壓，要求其宣布暫停為國際燃煤項目提供資金。

總部設在北京的國際綠色金融研究所最近的一項研究，北京方面今年沒有資助任何新的外國煤廠或投資項目，這是自2013年中國開始實施基礎設施「一帶一路」倡議以來首見。

據其中一位知情人士說，美國官員希望中國政府宣布正式停止此類項目。

另一位知情人士說，中國方面已經強調了在履行好當前溫室氣體減排承諾後才能作出新承諾的重要性。

熟悉中國決策者想法的知情人士說，北京方面不希望被視為屈服於西方的壓力。中國一直在努力將自身定位為以自己的方式應對氣候變化的全球主要參與者。

中國外交部和美國駐中大使館的發言人表示，對於柯瑞任何計畫中的訪問，沒有要通報的資訊，而中國生態環境部暫未回應傳真發送的置評請求。路透稍早報導，柯瑞將於9月訪中。

柯瑞前往天津將是拜登政府高級官員第三次訪問中國，也是柯瑞5個月來的第二次訪中。

柯瑞和中國氣候變化事務特使解振華都表示，他們今年已經談了十幾次。柯瑞的努力凸顯出，氣候問題已成為美中之間少有的潛在合作領域。這兩個國家是全球最大的兩個經濟體，也是兩個最大的二氧化碳排放國。