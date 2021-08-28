觀察站／如果各說各話 美中峰會不開也罷

阿富汗變局可望促使美中加緊合作，圖為喀布爾機場26日發生爆炸的畫面。（推特截圖）

「南華早報」報導，中國 國家主席習近平可能以視訊方式出席10月底在羅馬舉行的G20峰會，這將使「拜習會」成為泡影，部分原因是出於對疫情安全憂慮，畢竟自去年1月以來，習近平和其他六名中中央政治局常委都沒有出過國，外賓訪中，也在北京以外的地方會見。

但是南華報導也有北京放風試探的作用。中美關係，是中國對外關係的重中之重，而高峰會更是其中最高級的外交形式，習之所以不願意參加，反映出拜登 上台後，停滯不前的中美關係，仍然缺乏進展。

目前的拜登政府的對中政策框架是將「競爭、合作、對抗」放進同一個筐子裡，其中競爭是主軸，但與此同時不排除合作，也宣稱不怕同中國對抗。

阿富汗變局 促使美中加緊合作

但在經過初期的對抗與競爭之後，美中關係有幾件事，似乎在往正面發展：

阿富汗變局絕對是現在的熱點，對美中利弊得失，還未塵埃落定，折射在雙邊關係上，王毅和布林肯關於阿富汗的通話，中國認為是正面有益的。當然在南海問題、台灣問題上，中美有正面衝突，可是在阿富汗和中東問題上，雙方存在很大的合作潛力，尤其是喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊後，中美兩國更會加緊合作，確保阿富汗絕不能再度成為恐怖分子的天堂。

人員往來，在川普時期，外交官、媒體與學生都受到限制，但在新學期開始之前，美國 對中國赴美留學生政策的放寬：中國學生約占美國留學生總數的三分之一，過去一年，中國學生在美國留學人數為38萬，較去年減少超過9萬人，美國放寬中國學生入境，這對於收入受疫情嚴重影響的美國大學，更是好消息。

美中相互報復制裁，似乎已是常態，但出乎外界所預料的，人大常委會沒有表決通過「反外國制裁法納入香港基本法附件三」，這意味著北京不直接在香港對抗美國的制裁，以避免事態惡性循環報復，雖然是中國經濟困難，要依靠香港支撐，經不起這個國際金融中心有任何閃失，但也避免中美關係的進一步惡化。

兩國大使補實 有效增進互信

新到任駐美大使秦剛一反戰狼外交的作為，正展開魅力攻勢，爭取美國民眾的好感，而且成為中方對美的直接管道，未來交涉可以直接由華府大使館進行，無須派遣美國高官訪問中國。與此同時，拜登也正式提名前國務次卿伯恩斯擔任駐北京大使，加快派遣赴任的步調，雙方大使補實，可以有效增進互信，避免誤判。

但是幾件事正在發展當中，有可能對雙邊關係發展有益，也有可能惡化。

美國總統拜登下令情治機構調查新冠病毒起源，已於24日到期，雖然現在未公布，根據媒體披露，證據不充分，無法確定這是否由武漢病毒實驗室產生，但這並不意味著拜登政府不會對中國提出公布實驗室日誌等透明化要求，也不排除在美國嗾使下，世衛組織發起第二次國際調查，當然也可能就此平息，端看拜登政府對雙邊關係的考量。

日前曾有報導，財政部長葉倫考慮年底訪問中國，與其對手劉鶴見面，外界猜測，訪問的目的是為中國與川普簽訂的經貿協議做個結束，然後重新開始拜登政府與北京的貿易談判，美方希望降低中國進口貨的關稅，以減輕國內通貨膨脹的壓力，但是又不願意被共和黨看成是對中國示弱，所以目前還在考慮要如何進行。

美國氣候特使柯瑞預定9月訪問中國，時間點正好在聯合國舉行全球氣候高峰會的前幾周，比起上次4月上海的訪問，這次訪問柯瑞有備而來，將對中國施壓，要求減少對煤電廠輸出，改為補助可永續發展的電廠，此外還要求中國排放最高峰，能夠早於現在宣布的2030年。

阿富汗挫敗 壓縮拜登政策改變空間

按理來說，經貿與減排這兩項是兩國最能夠合作的項目，但我們都看到中間有許多計算與障礙，對美國來說，首要考量就是國內政治：明年的國會中期選舉以及2024年的總統競選連任。

在目前阿富汗外交軍事挫敗的影響下，拜登已成弱勢政府，不敢在其他政策改弦更張，違背美國主流政治意見，所以在上述病毒溯源、經貿協議與氣候減排上，不敢採取真正有利於雙方關係的政策改變，中方指責是「缺乏勇氣做正確的事情，不願先踏出一步，改善雙邊關係」。

但對中國來說，又何嘗不是；過去中方認定，高峰會如果要開，就一定要有成果，顯示是一場「團結、成功」的高峰會，任何中國領導人都無法接受一場不成功、甚至雙方針鋒相對的高峰會，尤其不到一年就要開黨的20大，習近平預備連任黨總書記，如果是場各說各話，甚至吵架的高峰會，寧可不開也罷。