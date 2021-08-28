喀布爾驚爆 中國強烈譴責 華商：擔心的事發生了

阿富汗喀布爾機場發生致命爆炸，傷亡慘重，圖為傷者送醫畫面。 （中央社/安納杜魯新聞社）

神學士 (Taliban，另譯塔利班)重掌阿富汗 政權後，未撤僑、大使館照常運作的中國 態度受矚。就在多國加速撤僑之際，喀布爾國際機場外26日驚傳雙重自殺炸彈攻擊，至少造成170人死亡，中國外交部發言人趙立堅表示，中方感到震驚，並予以強烈譴責。當地中國城華商感嘆「擔心的事情還是發生了」，稱爆炸案讓本就複雜的阿富汗局勢變得更加充滿懸念。

喀布爾國際機場外26日驚傳雙重自殺炸彈攻擊，中國外交部發言人趙立堅表示，中方感到震驚，並予以強烈譴責。（路透資料照片）

澎湃新聞報導，趙立堅在27日例行記者會中表示，喀布爾機場爆炸案，說明阿富汗安全形勢依然複雜嚴峻，希望有關方面採取有效舉措，確保阿富汗局勢平穩過渡，確保阿富汗人民和外國在阿公民的人身安全。

趙立堅也說，經中國駐阿富汗使館了解，迄未收到中國公民傷亡的報告。駐阿使館已與自願留阿的少量中國公民建立了聯繫，保持密切溝通，並提供必要幫助。提醒他們加強安全防範，同時要求有關方面採取措施，確保中方人員的安全。

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趙立堅強調，過去20多年裡，一些恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成了嚴重威脅。特別是「東伊運」，作為被聯合國安理會列明的國際恐怖組織，對中國國家和民眾安全構成了直接威脅。阿富汗神學士負責人已明確向中方表示，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。阿富汗神學士應切實履行承諾，同一切恐怖組織徹底劃清界限，堅決打擊「東伊運」，為地區安全穩定以及發展合作掃清障礙。

另據環球網報導，喀布爾驚爆後，在該地中國城經商的余先生向環球時報記者描述他得知爆炸後的第一反應。

余先生回憶稱，自己當時從同事口中了解到發生了爆炸襲擊，「說死了很多人，只知道事發地在機場，但不知道誰幹的」。

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「哎，擔心的事情還是發生了。」這是余先生得知爆炸後的第一反應。他說，從事發前幾天同事拍回來的視頻看，喀布爾機場早就已經「亂成了一鍋粥」。前天一段機場視頻，還出現了神學士軍人鎮不住局面、開槍警告的畫面。余先生表示，事發前自己就預感到了危險，「綜合看了很多視頻以後，我們感覺到機場蘊藏著巨大的危險，人多扎堆的地方是非常容易出事的。」

爆炸發生後，余先生觀察到，神學士在街頭增加了巡邏士兵。他的同事在26日晚爆炸發生後拍攝到的視頻顯示，神學士士兵在檢查站對來往車輛進行檢查。目前，神學士已經對事發現場做了基本的清理工作。