陰陽合同逃稅 多地稅務機關揪出 鄭爽挨罰2.99億

中國女演員鄭爽因偷稅逃稅，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣。（取材自微博）

關於鄭爽 涉嫌利用「陰陽合同」偷逃稅一事，經上海市稅務局聯合天津、浙江、江蘇、北京 等多地稅務機關稽查，查出鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元（人民幣，下同），並有偷稅、少繳稅款情形，決定依法對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。

據國家稅務總局官網消息，今年4月初，上海市稅務局第一稽查局依法受理了關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報。國家稅務總局高度重視，指導多地稅務機關配合上海市稅務局，全面稽查鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅，以及2018年規範影視行業稅收秩序以後鄭爽參加的演藝項目和相關企業及人員涉稅問題。

日前，上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元的處理處罰決定。

國家稅務總局表示，堅決支持上海市稅務局第一稽查局對鄭爽偷逃稅案件依法嚴肅進行處理，並要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處，堅決維護國家稅法權威，促進社會公平正義。

近年來，稅務部門持續加強對高收入人群、高風險行業的稅收監管，會同相關部門深入開展影視行業稅收秩序綜合治理。針對當前影視行業個別從業人員偷逃稅的新手法，稅務部門將與廣電、電影 等行業主管部門密切協作，加大「雙隨機、一公開」抽查力度，嚴厲查處和曝光各類惡意偷逃稅行為，進一步規範影視行業稅收秩序。