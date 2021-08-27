被翻親日舊帳 趙薇列「劣跡藝人」？ 作品被下架、除名

趙薇所主演的多部作品，遭影音平台將她自演員名單除名。（取材自趙薇微博）

當紅小生張哲瀚日前被挖出參觀靖國神社等行為遭封殺抵制，連累經紀公司老闆趙薇 20年前曾穿日本 軍旗裝的舊照被挖出；趙薇被翻舊帳後，26日她主演的「還珠格格」、「情深深雨濛濛」等作品，已被騰訊全數下架、除名，微博 超話也已關閉，查無此「薇」引爆話題。

綜合媒體報導，26日晚間，有消息傳出，演員趙薇被列為劣跡藝人，根據相關要求，各部門各單位要對所有線上線下節目排查清理有關劣跡藝人的相關內容，不過，這未得到官方證實，趙薇本人和趙薇工作室對此也尚無回應。

有媒體表示，從趙薇微博被網友灌翻，顯然趙薇日前對被指親日的道歉仍得不到大眾認可，目前在愛奇藝、優酷皆搜尋不到趙薇。

據報導，雖然趙薇日前曾發文「銘記歷史，吾輩自強」以示忠誠，還標籤「日本投降76周年」，但中國網軍可不埋單，轟她根本就是商女不知亡國恨，要她帶著張哲瀚一起滾出中國。

趙薇2001年赴美國為「時裝」雜誌拍攝春夏宣傳照，之後網友在「時裝」雜誌2001年第9期上看到了趙薇披著一塊「日本軍旗」方巾的圖片。「旭日旗」曾是日本發動侵華戰爭、占領韓國時所使用的軍旗，被視為軍國主義的象徵，公然使用認為傷害民族情感，讓趙薇一夜之間成了民族罪人，在輿論的壓力下，趙薇為此事發表了公開聲明，並在媒體上公開道歉，至今仍有不少中國網友，因此事件討厭趙薇。

愛奇藝、優酷和騰訊三家視頻網站，趙薇主演的「還珠格格」第一部和第二部、「情深深雨濛濛」、「老房有喜」、「虎媽貓爸」、「京華煙雲」、「畫皮2」等多部影視劇也無法觀看。預估應該陸續會有更多作品被除名或者下架。

其實早在之前就有網友爆料，稱經過開會趙薇被封殺了，已經通知相關電視台，網友猜測兩種可能，一是因為趙薇的股市風波，二是受旗下藝人的事影響，但是過了幾天都沒有消息。

還有網友爆料稱，有女藝人被請去喝茶了，情況很嚴重，作品要下架。暗指是趙薇。緊接著，又有網友爆料稱，趙薇確實被封殺了，而微博也已經有了相關話題。

旗下藝人張哲瀚風波發生時，作為老闆的趙薇，作風也受到網友詬病，過往穿某旗事件也被扒出來熱議，隨後有網友爆料，趙薇受到風波影響，原定9月的「ELLE」雜誌封面也已經確定取消，另外趙薇代言的某品牌，網友也指出最好準備發個聲明。暗指趙薇因這件事可能會掉代言。

趙薇這些年的爭議一直不斷，尤其是她和老公從商之後，一度在各種圈內大佬的幫助下發展得如火如荼。趙薇轉戰商業圈據傳也獲得料技巨頭提供很大的幫助，影視行業、房地產投資、炒股等都有涉及。但是隨後暴露的問題，也引發了巨大爭議。

「趙薇超話被封」話題炸開登上微博熱搜冠軍，「還珠格格」刪除趙薇名字」話題也被熱烈討論，但「趙薇怎麼了」也是熱門話題，一群人搞不清楚發生啥事，猜測她被封殺，接下來很可能連微博都被封，落入跟吳亦凡一樣的慘況。