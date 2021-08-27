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中反腐 十八大後90萬黨員除名 下半年進高峰期

記者呂佳蓉／北京27日電
中共中央宣傳部26日在北京舉行「中國共產黨的歷史使命與行動價值」文獻發布會，出席的中組部官員表示，中共持續開展反腐鬥爭。（中新社）
中共中央宣傳部26日在北京舉行「中國共產黨的歷史使命與行動價值」文獻發布會，出席的中組部官員表示，中共持續開展反腐鬥爭。（中新社）

中共中央組織部部務委員齊家濱昨表示，自中共18大以來的反腐敗鬥爭中，已有90多萬名黨員被清除出黨。此外，中共紀檢機關立案審查逾388萬起，涉及逾417萬人，給予逾380萬人黨紀政務處分。中國學者則指出，今年下半年到明年上半年將是中共反腐的高峰期，反腐力度加大，可為明年中共20大召開做好鋪墊。

明報報導，中共中央宣傳部26日舉行「中國共產黨的歷史使命與行動價值」文獻發布會，指出堅決反對腐敗，防止在黨內形成特權階層。出席的中組部官員則表示，中共持續開展反腐鬥爭，18大以來已有90多萬名黨員出黨。截至今年6月，中國共產黨有9514.8萬名黨員，有486.4萬個基層黨組織，是世界上第一大執政黨。

過去的一周被稱為「最密集反腐周」，總共有8人落馬、13人被處分，包括7名中管幹部。其中原中央「防範邪教」辦公室副主任彭波被宣布逮捕。有專家表示，中共20大「換屆年」前夕，預料今年下半年至到明年上半年，將會是「一個反腐的高峰期」。

媒體報導指出，從反腐涉及省份分析，經濟大省浙江尤其引人關注。18大後，相比反腐「風暴眼」山西、內蒙古、廣東等省份，2015年浙江省政協原副主席斯鑫良落馬、2016年寧波原市長盧子躍被查後，周江勇成為浙江5年來首名被查的中管幹部，也是改革開放後杭州首名落馬書記。此外，被查官員當中，幾乎均涉及經濟問題。

此外，中國新聞周刊引述中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉指出，最近多名高官密集被查，是出於淨化政治生態考慮，他預計今年下半年到明年上半年，將是一個反腐的高峰期。北京大學教授莊德水也表示，據以往資料，中共中央換屆前都會出現反腐敗高峰期。反腐力度加大，可為明年中共20大召開做好鋪墊。

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