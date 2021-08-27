中財辦：共同富裕不「殺富濟貧」平息鬥地主疑慮

中共高官強調，共同富裕不會殺富濟貧。圖為建築工人從寫有「我的中國夢」房地產看板前走過。（中新社）

中國 近期加強監管網路科技巨頭，提出「共同富裕」和「三次分配」，引發社會巨大震動。中共 中央財辦副主任韓文秀昨強調，中國不會「殺富濟貧」，共同富裕也非「平均主義」；整治網路平台企業，並非針對民企和外資，還指民企和民營企業家是「自己人」。美國之音評論據此推測，「共同富裕」政策推力過猛，中共高官急忙出面安撫輿論。

此外，中國國家稅務總局微信 公眾號26日通報，為維護正常的經濟稅收秩序，各地稅務、公安等部門近期通力合作，嚴厲打擊虛開騙稅違法犯罪行為，並針對個別隱瞞高收入未如實申報納稅的人員進行立案檢查。

稅務總局通報虛開發票等違法案例時，在新聞稿最後提及，「針對個別隱瞞高收入未如實申報納稅的人員，稅務稽查部門正在進行立案檢查」，引起關注。中國有句名言：「消息越短，事情越大」，許多人認為這句才是通報重點。

中國官方近期接連對阿里巴巴旗下螞蟻集團等網路科技巨頭祭出嚴管措施，加上提出「共同富裕」和「三次分配」等制度安排，包括騰訊在內的多家網企紛紛啟動「共同富裕專項計畫」，有輿論聯想到中共建立初期「打土豪、分田地」做法重演。

韓文秀昨在一場記者會回應提問時表示，中國已全面建成小康社會，在此基礎上，要繼續把「做大蛋糕」和「分好蛋糕」兩件事情辦好。

韓文秀強調，共同富裕不是整齊劃一的平均主義同等富裕。實現共同富裕，要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度，擴大中等收入群體，形成「中間大兩頭小」分配結構。

對輿論質疑強迫平均財富，韓文秀強調，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，發揮改善分配結構的補充作用。要允許一部分人先富起來，帶動共同富裕，不搞「殺富濟貧」。此外，實現共同富裕是在動態發展的過程，不可能一蹴而就，也不可能齊頭並進。

針對近期加強對網路科技企業的監管，韓文秀表示，由於中國經濟規模不斷擴大，大型企業數量增加，很可能出現「壟斷」現象，需要把防範不正當競爭的工作常態化，以促進公平市場環境、保護消費者權益。

但他強調，整治網路平台企業「壟斷」，政策是一視同仁的，絕不是針對民營企業和外資企業。民企和民營企業家是「自己人」，對自己人要厚愛，也要嚴管。