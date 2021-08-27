中9月辦國際維和實兵演習 巴基斯坦、蒙古、泰國將參加

解放軍將於9月6日至15日首次舉辦「共同命運-2021」國際維和實兵演習。圖為中國赴非洲剛果的維和部隊。(新華社)

中國 國防部新聞發言人譚克非26日在例行記者會中宣布，解放軍將於9月6日至15日在陸軍確山合同戰術訓練基地，首次舉辦「共同命運-2021」國際維和實兵演習。中國、巴基斯坦、蒙古、泰國等國軍隊將派出1000餘人參加演習，涵蓋步兵、快速反應部隊、警衛、直升機、工兵、運輸、醫療等維和行動主要力量。

譚克非表示，此次演習課題為多國維和部隊聯合行動，將按照國際化、專業化、實戰化標準，基於真實場景構設演習環境，主要演練戰場偵察、警戒巡邏、武裝護衛、保護平民、應對暴恐襲擊、臨時行動基地建設、戰場救護以及疫情處置等課目，旨在響應聯合國 「為維和而行動」倡議，推動維和出兵國間務實合作，共同提升維和待命部隊執行任務能力。

譚克非表示，中國是聯合國維和行動的堅定支持者和積極參與者。中國軍隊積極踐行「人類命運共同體」理念，自1990年以來，中國軍隊累計參與25項聯合國維和行動，派出維和軍事人員4萬餘人次。未來將繼續加大聯合國維和行動參與力度，始終做維護世界和平的堅定力量。

在同一場記者會中，譚克非也回應美國 國防部和軍方近期涉及中國軍事的相關談話。譚克非說，「一段時間以來，美軍有關人士多次就涉華議題發表不負責任的錯誤言論，我們對此表示堅決反對。」

他指出，當前，中美兩國兩軍關係遭遇嚴重困難、處在重要關口，根本原因是美方執迷於霸權主義、冷戰思維、零和博弈，不接受、不允許、不容納中國發展壯大，把中國當成戰略對手和安全威脅，實施全方位遏制打壓，嚴重損害中國主權、安全、發展利益。

針對南海問題，譚克非重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。他並批評美國作為域外國家，無視國際法和國際關係基本準則，時常打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，是南海緊張局勢的直接推手。

譚克非表示，發展健康穩定的兩軍關係符合中美雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。他敦促美方切實尊重中國的核心利益和重大關切，糾正自身錯誤言行，多做有利於兩國、兩軍關係發展的事情。

譚克非還強調，中國軍隊將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護地區和世界和平穩定。