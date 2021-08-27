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中駐加大使通話孟晚舟：請堅定信心 盼早日回家

中國新聞組／北京27日電
中國駐加拿大大使叢培武25日同華為公司首席財務官孟晚舟(圖)通電話表達親切慰問。(路透)
中國駐加拿大大使叢培武25日同華為公司首席財務官孟晚舟(圖)通電話表達親切慰問。(路透)

中國加拿大大使叢培武25日同華為公司首席財務官孟晚舟通電話表達親切慰問，「請你堅定信心，保重身體。我們期待著你早日平安回家。」叢培武再次要求加拿大，盡快釋放華為副董事長孟晚舟。他質疑孟晚舟案的目的，在於打壓中國高技術企業，阻撓中國發展。

來源：YouTube

綜合中國外交部官網及中國駐加拿大大使館網站消息，叢培武25日同華為公司首席財務官孟晚舟通電話，對孟晚舟被加國任意拘押已1000日表示深切同情及慰問。叢培武說，我們對加方錯誤行徑予以嚴厲譴責。中國政府堅決維護中國公民和企業的正當合法權益，任何試圖霸凌、欺壓中國人民的行徑都必將遭到痛擊。「我們將繼續敦促加方正視自身嚴重錯誤，盡早作出將你釋放的正確決斷。請你堅定信心，保重身體。我們期待著你早日平安回家。」

本報系聯合報報導，叢培武並批評美國製造假消息汙衊華為及威迫盟友抵制，是「窮凶極惡、毫無下限」，加拿大則被美方利用作為幫兇。在孟晚舟案的政治性質非常明確下仍推進司法程序，是「假法治」。

中加關係最近更為嚴峻，兩名加拿大公民斯帕弗 (Michael Spavor)及（Robert Lloyd Schellenberg），近期分別因間諜罪和販毒，在中國被判11年徒刑和死刑。叢培武否認北京當局是搞「人質外交」或「任意拘押」，重申該案的性質與孟晚舟案不同，加拿大對中方依法辦案「說三道四」，粗暴干涉中國司法主權，不符合國際標準。

據中國外交部官網消息，中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上表示，中方嚴正敦促美方、加方正視中國政府和廣大民眾的正義呼聲，立即糾正錯誤，解除對孟晚舟的任意拘押，釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。

汪文斌指出，孟晚舟事件是一宗徹頭徹尾的政治事件，本質是美國一手策畫、加拿大幫兇實施的針對中國公民的政治迫害，是對中國企業的蓄意打壓。中方絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為，絕不允許中國公民成為別國政治迫害的犧牲品。

中國 孟晚舟 加拿大

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