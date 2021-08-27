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澄清新冠疫情源頭 中使館投書美媒均遭拒

中國新聞組／北京27日電

中美針對新冠病毒溯源正全面展開攻防戰。中國美國大使館25日在官網刊發「支持科學溯源，反對政治病毒」一文指控，一段時間以來，美國一些媒體散布新冠病毒「中國實驗室洩漏論」，對中國搞「有罪推定」。中國使館近期撰寫文章，向一些美國媒體投稿闡述中方有關立場，「但均遭拒絕」。

究竟投書哪些美國媒體遭拒，中國使館這篇新聞稿未具體點名，僅批評這些媒體，「你可以無憑無據指責別人，卻不給別人辯護的機會，這難道就是美國的『新聞和言論自由』嗎？」

投書遭拒登後，中國駐美國大使館只好將文章全文刊登在使館網站。文章稱，8月下旬，美國情報界要就病毒來自自然界或中國實驗室洩漏發布調查報告。「無論這個報告得出什麼結論，它的立論就根本不成立，因為中國從來沒有幹過實驗室製造新冠病毒的事情」。

文章列舉美國各界人士過去的說法指出，新冠病毒是自然起源的，這已經成為國際學術界和醫學界的普遍共識。文章同時強調，遭美方指控的武漢病毒研究所高等級生物安全實驗室嚴格按照國際專業標準，管理十分規範，該所職工和研究生至今保持新冠病毒「零感染」。

中國駐美國大使館並在文章中指稱，許多新的證據表明，在2019年12月底武漢首次報告不明原因肺炎病例之前，全球已有多個地方發現新冠病毒存在。紐澤西州貝勒維爾市（Belleville）市長梅爾漢姆就曾公開表示，他在2019年11月就已感染新冠病毒。

文章重申，中方反對政治溯源，違背世界衛生大會決議的溯源，以及拋棄中國—世界衛生組織聯合研究報告的溯源。第二階段溯源應該在第一階段溯源的基礎上全面延伸，在全球多國多地開展溯源工作。

文章並稱，美國作為實驗室問題最多的國家，「難道不應該邀請世衛組織去德特里克堡、北卡羅來納大學進行溯源調查嗎？難道不應該回應國際社會對德特里克堡相關活動不透明、不安全的關切，解釋北卡大學生物實驗室人工合成和改造冠狀病毒的情況以及其糟糕的安全紀錄？」

中國外交部發言人汪文斌則在25日例行記者會中表示，中國常駐日內瓦代表24日已致函世界衛生組織秘書長譚德塞，並遞交「關於德特里克堡（美陸軍傳染病醫學研究所）的疑點」和「關於北卡羅來納大學巴里克團隊開展冠狀病毒研究情況」兩份文件，以及超過2500萬網民聯署要求調查德特里克堡基地的公開信。

中國 美國 大使館

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