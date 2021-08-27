華爾街「繞過拜登」對話中國 金融圓桌會議可望今秋開

外媒消息指出，華爾街資深人士與中國政府高層正尋求開放對話。（美聯社）

外電報導，中美雙方最快今年秋天將舉行金融圓桌會議。有分析指出，這項由華爾街 資深人士推動的會議，正試圖繞過拜登政府直接找中國 高層重啟會談，據傳會議聯席主席之一索頓已在北京會晤副總理劉鶴等官員。中方對此尚未回應，但表示「中美經貿團隊保持著正常溝通」。

觀察者網引述彭博社25日報導，知情人士透露，2018年構思成立的中美金融圓桌會議（CUFR）正籌備在今年年底前展開新一輪會談。包括會議聯席主席之一的Barrick Gold董事長、高盛公司曾經的高管索頓(John Thornton)在內的兩名美國 商界高層，據稱正在北京與劉鶴和中證監副主席方星海會面。

報導稱，這是美國商界領袖正繞過拜登政府找中國高層官員再次開啟會談的行動，目的在尋求共識，「爭取更大程度地進入這個世界上人口最多的國家」。

彭博社稱，「中美金融圓桌會議」成立時得到了中國高層官員的支持，並由人民銀行前行長周小川和索頓共同主持。不過該會議在2018年遭到時任白宮最高貿易顧問納瓦羅的指責稱，相關的華爾街人士向時任總統川普施壓，要求他結束與中國的貿易衝突，納瓦羅當時並要求華爾街人士退出該會議。

中美金融圓桌會議曾吸引一些與美國金融巨頭有關聯的代表參加，包括黑石、高盛、摩根大通和摩根史坦利。距今最近的一次會議是去年10月的電話會議，目的是加強中美金融一體化。另在2019年也舉辦過兩次線下會議。

報導引述分析認為，中國一直在更全面地向高盛和貝萊德等華爾街巨頭開放金融市場，而華爾街也競相想抓住這一金融業最大的機遇之一。加上中國國務院23日提出依法依規開展跨境會計審計監管合作，中國證監會也將在今年下半年推動中美審計監管合作等，由此預計，今年中美金融圓桌會議將以類似去年線上的形式，在臨近時間點再次舉行。

彭博社的報導之後，路透也引述知情人士證實了這項消息，但稱開會時間約在今年秋季。

對於這項消息，中國政府尚未具體回應。不過商務部新聞發言人高峰26日在被問及有關中美經貿磋商進程時表示，「中美經貿團隊保持著正常溝通」。

香港經濟日報報導，繼美國貿易代表戴琦重申美中貿易重要性後，再傳出中美金融圓桌會議將舉行的消息，這為中美經貿關係釋出了良好訊號。