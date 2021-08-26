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中國經濟三升八缺 明年上半年保6壓力大

記者林汪靜／北京26日電

中國經濟成長放緩，引發關注。中國全國人大財經委副主任尹中卿近日表示，當前中國經濟面臨「三升」與「八缺」相互交織的問題，雖然中國今年完成6%以上的經濟增長不困難，但明年上半年「保增長」的壓力可能加大。

尹中卿接受中國「瞭望周刊」專訪指出，原物料價格高位運行、國際運輸價格持續攀升，及人民幣匯率不斷升值是「三個上升」苗頭性問題，「三個上升」同時出現較為罕見，「三升」多重擠壓導致企業成本上升，利潤空間收緊，輸入型通膨風險上升。

尹中卿指出，遇到「三升」的同時，還出現「八缺」，不僅缺港，還缺船、缺艙、缺櫃，再加上缺單（企業不敢接長單）、缺晶片、缺工、缺電，「三升」與「八缺」相互交織，導致供給端出現新的困難，加劇經濟循環不暢問題。

他認為，當前要高度關注「三個放緩」，即消費增長放緩、投資增長放緩、貨物出口增長放緩；還有「三個不夠」，即經濟恢復的程度不夠充分、進度不夠均衡、基礎不夠穩固等問題。

針對這些問題，尹中卿提出建議，指要做好今明兩年宏觀政策銜接，根據經濟恢復態勢掌握好調控的節奏、頻率、力度和重點，盡量熨平經濟增長波動。中國各部門要從單打獨鬥、各自為政向組合搭配政策轉變，強化政策協調和預期引導，防止「一刀切」，避免「層層加碼」。

中國宏觀經濟研究院王昌林、郭麗岩在人民日報撰文指出，下半年中國宏觀政策要更積極主動發力，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，做好跨周期調節，保持經濟運行在合理區間。

文章稱，由於經濟恢復仍然不穩固、不均衡，中國中國仍將面臨經濟波動風險。針對今年底和明年上半年可能的風險，需要增強財政支撐作用，著力發揮政府投資的關鍵牽引作用。與此同時，穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對受價格上漲影響較大行業的資金支持。

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