中國富豪捐款潮 學騰訊捐款免災？拼多多百億扶農

拼多多上海總部內的員工。（路透資料照片）

在北京當局監管不斷打壓之下，中國 富豪和大型企業出現「捐款潮」，騰訊上周發布二季度財報後宣布，將再投入500億元人民幣（約77億美元）以促進「共同富裕」，拼多多也宣布，將把第二季度的收益和未來總計100億元人民幣（約15億美元）利潤 捐贈給中國農民和農業社區。拼多多公司董事長兼首席執行官陳磊表示，他將負責該項目，該項目需要大股東批准。

中央社報導，拼多多是中國大型電商平台中的後起之秀，採取的是「農村包圍城市」路線，透過團購便宜貨等策略經營小城市及農村的買家。創業3年後就在美股上市，引發外界矚目。

「華爾街日報」報導，拼多多是中國一家快速發展的電子商務公司，以銷售蔬菜、雜貨和家庭必需品而聞名。拼多多24日公布，截至6月的第二季度，其凈利潤為24億人民幣（約3.739億美元）。這是這家總部位於上海的公司自大約三年前在納斯達克上市以來首次實現凈利潤，該公司第二季度收入增長89%，至230億人民幣（約136億美元）。

拼多多宣布將利潤捐給農村，成為加入捐款行列的最新一員。聖地亞哥Brandes Investment Partners投資 總監Louis Lau說，「一些公司正試圖取悅政府，並試圖不成為被調查的對象。」

聯博（AllianceBernstein）駐香港的資深股票投資策略師David Wong表示，儘管這些公司正試圖獲得中共政府的青睞，但它們是否會免受監管部門的廣泛打擊，仍有待觀察。

他說，「這就好比，如果一家菸草公司向癌症研究中心提供大筆捐款，卻無法消除未來反菸草立法對他們造成的主要風險。」

今年3月，創辦人黃崢宣布辭去拼多多董事長一職，表示將投身食品科學和生命科學研究。他說，過去幾年拼多多對農業領域的貢獻主要還是在流通領域，但這並不能提升農產品的附加值，也不能大幅提升身體健康水準。

目前，拚多多透過路線規畫技術與網路解決方案，已直連超過1000個農產區，力促農貨和消費者之間更有效率的連結。