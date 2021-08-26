人行副行長49歲李波任IMF副總裁 歷任最年輕

李波出任IMF副總裁。（取材自券商中國）

國際貨幣 基金組織（IMF）正式公告，中國 人民銀行副行長李波將出任IMF副總裁。現年49歲的李波成為IMF第三位中國籍副總裁，也是歷任者中最年輕的一位。李波曾在央行系統工作 14年，特別是在重要的貨幣政策二司、貨幣政策司擔任司長，根據IMF公布，他將負責IMF在約90個國家以及廣泛政策問題方面的工作。

券商中國報導，在加入IMF之前，李波在中國人民銀行工作多年，最近擔任的職務是副行長。他之前曾擔任貨幣政策司、貨幣政策二司和條法司司長。在國有銀行改革、反洗錢立法、人民幣國際化、中國宏觀審慎政策架構等工作上有政績。

除了在人行任職外，李波還曾擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。此外，李波還曾擔任中華全國歸國華僑聯合會副主席。在職業生涯之初，他曾在美國達維法律事務所任專職律師5年。

據了解，李波出任IMF副總裁是「接棒」任期已滿的張濤。張濤於2016年8月被任命為IMF總裁，任期5年。從IMF介紹李波負責的工作領域看，他與前任張濤的職責較為相似。

李波除了負責成員國國別工作以外，還有系列涉及廣泛政策領域的工作，包括氣候變化、金融科技、保護性別平等、反洗錢和反恐融資以及全球小型國家政策支持工作。以及負責領導IMF的金融部門評估規劃（FSAP）以及信息技術部門和統計部門的工作，包括領導IMF經濟數據管理現代化的iData項目。

據陸媒報導，作為「70後」，李波是名副其實的「學霸」。大學部在中國人民大學就讀國際經濟系，後於波士頓大學經濟系、史丹佛大學經濟系和哈佛大學法學院學習，分別獲經濟學碩士、博士學位和職業法律博士學位，並曾任美國達維法律事務所紐約總部專職律師。雙料博士、擁有多年海外求學工作經歷、在中國央行系統工作14載，「過硬」的履歷讓李波成為代表中國出任IMF副總裁的合適人選。

據報導，李波與兩名前任IMF中國籍副總裁一樣，擁有深厚學術功底和豐富海外工作留學經驗，具備國際化視野；不同的是，李波在央行系統工作14年，擔任貨幣政策二司、貨幣政策司司長，參與並見證了人民國際化、匯率市場化、利率市場化等多項重大改革，是兼具中央銀行和法律知識和實踐的複合型人才，上任後，李波將處理更加多元的國際事務。