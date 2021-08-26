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深圳機場星巴克沖咖啡穿隔離衣 網：安全感爆棚

中國新聞組／北京26日電
深圳機場的星巴克店，店員身穿隔離衣。（取材自民航資源網）
深圳機場的星巴克店，店員身穿隔離衣。（取材自民航資源網）

新冠肺炎疫情在全球肆虐，Delta變種病毒來勢洶洶。一張深圳機場星巴克店，店員身穿隔離衣的照片，25日晚衝上新浪微博熱搜，閱讀量近1億，一位博主分享了在深圳機場拍的星巴克員工照片，感慨防護太到位了。

香港01報導，今年以來，從石家莊、深圳到南京、海口、上海，內地多個城市發生本土疫情均與國際機場失守有關，機場及工作人員已成為重點防疫對象。

近日有旅客在社交平台上載圖文稱，深圳機場的星巴克店員工穿防護服沖咖啡，「太魔幻了。」貼文引起熱議，有網民大讚深圳機場的防護措施十分到位，是「安全感爆棚」。也有人心疼店員稱，「防護服真的很悶很熱，太不容易了。」

有網民日前在「小紅書」上載一張在深圳機場星巴克拍攝的照片，顯示有5名「全副武裝」的店員在沖咖啡和服務客人，其中3人身穿全身白色的防護服，從頭包裹到腳，並戴上口罩、防護面罩和手套；另外2人身穿藍色隔離衣，戴頭套、面罩、口罩。這名網民還附上文字稱，「看著星巴克員工的這身穿搭，感覺喝的已經不是咖啡，是魔法藥水。」

貼文隨後也在微博上引起熱議，看到店員們裝備齊全、層層防護，有網民開玩笑稱，「不知道的還以為是哪個生物研究所」、「以為是在醫院呢」、「還以為打星巴克牌疫苗」。也有人大讚防護措施非常到位，「滿滿的安全感」、「為了防疫，大家都辛苦了」。

對於網民的討論，星巴克中國官方微博25日發文稱，引起熱議的照片拍攝的是該店恢復營業後應深圳機場防疫要求，第一天和第二天的場景。目前店員已經換上了藍色隔離衣。至於有網民擔心店員長時間身穿防護衣，會不會身體不適，星巴克中國的貼文強調，店內常備消暑飲品，也會減少店員每日的工作時長，安排更多休假。

實際上，除星巴克外，深圳機場其他商店的工作人員也在穿隔離衣上班。「深圳特區報」的報導指出，根據疫情防控需要，目前深圳機場航站樓內所有與旅客接觸的崗位，包括安檢、地服、保潔、商業等服務人員，均按照一級防護標準穿戴上崗，即一件隔離衣、一個面罩、一個醫用口罩、一副手套、一個頭套。

機場 星巴克 疫情

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