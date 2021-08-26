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因疫丟官卻獲新職 前武漢書記亮相湖北人大

中國新聞組／北京26日電

湖北武漢自2019年底爆發新冠疫情，時任湖北省委書記蔣超良、省長王曉東、武漢書記馬國強及市長周先旺，因應疫情反應遲緩被民眾責罵並送外號「湖北F4」。明報報導，中央問責之後，4人先後去職。24日馬國強以湖北省人大常委會黨組成員身分亮相，這也意味着「湖北F4」均平安過渡並履新。

「湖北日報」報導，馬國強和蔣超良在2020年2月13日被免除武漢市委書記和湖北省委書記職位。外界曾關注兩人是否會被進一步咎責，但之後馬國強持續名列中共19屆中央候補委員，蔣超良也仍是中共19屆中央委員。

武漢市委書記一職之後由王忠林接任，但王忠林今年5月升任湖北省長後，市委書記一職目前懸缺。中國全國人大常委會20日也公布，蔣超良出任全國人大農業與農村委員會副主任委員。

疫情時擔任湖北省長的王曉東，則在今年5月辭職，之後轉任全國政協農業和農村委員會副主任。時任武漢市長的周先旺，則在今年1月辭去市長職務並當選湖北省政協副主席。

疫情期間武漢和湖北的4位黨政一把手都安然度過人事風暴。

另據中國國家衛健委通報，25日新增確診20例，其中境外輸入16例，本土病例4例，分布3個省份；無症狀感染者11例均為境外輸入。

此外，據香港文匯網報導，湖南張家界25日宣布解封，上午8時長張高速張家界東出口緩緩駛出第一輛車，離張通道開啟；設立許久的擋板一一拆下，被臨時「斬斷」的街道逐漸恢復；車輛依次有序通過，許久不現的「車水馬龍」終於又見；人們走出「封閉」許久的小區，滿臉都是喜悅的模樣。

武漢 疫情 中國

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