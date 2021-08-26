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中致函世衛 追疫源查美實驗室 附2500萬網民連署

中國新聞組／北京26日電
負責調查新冠病毒起源的世衛組織 WHO小組訪問武漢市，安保人員2月3日在武漢病毒研究所外保持警戒。（路透）
負責調查新冠病毒起源的世衛組織 WHO小組訪問武漢市，安保人員2月3日在武漢病毒研究所外保持警戒。（路透）

中美針對新冠病毒溯源正全面展開攻防戰。為反擊美方發起針對新冠病毒疫情的病毒溯源調查，中國常駐日內瓦代表陳旭24日致函世界衛生組織（WHO）總幹事，提出要求調查美國德特里克堡、北卡羅來納大學。另外，美國總統拜登今年5月令美國情報圈90天內交新冠病毒溯源報告，惟媒體報導，有關疫源之謎，至今依然沒有結論。

世衛總幹事譚德塞。（路透）
世衛總幹事譚德塞。（路透）

中央社報導，根據中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團網站，陳旭致函世衛總幹事譚德塞，進一步重申中方在病毒溯源問題上的一貫立場，強調武漢病毒研究所洩漏極不可能，這是中國和世衛組織溯源聯合研究報告得出的明確結論。

這份信函說，如果有關方面堅持認為實驗室洩漏不能排除，就理應本著公平、公正的原則，對美國德特里克堡（Fort Detrick）實驗室和北卡羅來納大學開展調查。

中方隨函還附上美國這兩處研究基地的疑點文件，以及「超過2500萬中國網民連署的要求調查德特里克堡基地的公開信」。

新冠病毒疫情2019年底在中國湖北省武漢市爆發。世衛國際專家小組遲至今年2月赴中國進行第一階段病毒溯源調查，但因未能取得原始資料，報告結果無法化解國際疑慮。世衛7月中旬提議在中國展開第二階段調查。

拜登5月下旬下令情報單位調查病毒疫源，並在90天內呈交報告。這項任務在8月24日到期，報告會先呈交拜登。

本報系聯合報引述華盛頓郵報報導，兩名知情官員披露，拜登24日已收到情報圈對新冠病毒溯源調查的機密報告，但病毒究竟源自動物傳染給人的自然途徑或實驗室外逸，依然沒有結論。

報告會在幾天內解密，以便公開發布。

知情官員說，儘管分析完大量既有情報並搜尋新線索，情報圈對疫情起源仍無共識。

美國國家情報總監海恩斯6月曾暗示，情報圈可能無法解開疫源之謎。另有其他官員提到，疫情溯源基本上是科學議題，「雖然諜報的定位在蒐集一系列國外情資，但未必專精全球衛生資料」。

此外，中國駐美國大使館當地時間25日在官網指控，一段時間以來，美國一些媒體散布新冠病毒「中國實驗室洩漏論」，對中國搞「有罪推定」。中國使館近期撰寫文章，向一些美國媒體投稿闡述中方有關立場，「但均遭拒絕」。

使館這篇新聞稿未具體點名，究竟投書哪些美國媒體遭拒，僅批評這些媒體，「你可以無憑無據指責別人，卻不給別人辯護的機會，這難道就是美國的『新聞和言論自由』嗎？」

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