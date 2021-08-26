美國氣候特使柯瑞 傳9月將再訪中國

美國 氣候特使柯瑞 (John F. Kerry)據信9月將再次訪問中國 ，試圖促使關係緊張的這兩大世界大國能在氣候變化問題上更緊密地合作。此前，中國官員們在其他符合兩國共同利益的重要問題上說，美國不應在「遏制打壓」中國的同時，又指望中方積極配合。

路透援引兩位消息人士的話說，柯瑞預計會在今年9月訪問中國，在聯合國全球氣候峰會舉行前夕凝聚各國的支持。美國國務院沒有證實這則消息。

美國之音報導，柯瑞今年4月15日訪問了上海，為一個星期後拜登總統主持氣候峰會視訊會議營造合作氣氛。在柯瑞訪華後，兩國罕見地發表了一份共同聲明，表示要致力於相互合作解決氣候危機。

不過，美國官員和分析人士當時說，不要指望兩國在合作應對氣候變化的努力中取得快速突破。

觀察人士們說，在美中關係繼續陷入僵局時，柯瑞再次訪華說服北京作出具體減排新承諾的前景不容樂觀。

美中經濟與安全審查委員會（USCC，US-China Economic and Security Review Commission）24日發布的一份報告表示，中國在遏止向美國販運阿片類藥物芬太尼方面的合作「軟弱無力」，阻礙美國打擊越來越複雜的芬太尼販運的努力。對此，中國外交部回應說，美國不能在損害中國利益的同時，期待中國無條件地合作。

拜登政府將對付氣候變化視為其一項主要的國內和外交政策，但是美國官員表示，與北京就氣候問題進行合作不會削弱美國要求中國對其他問題負責的努力，包括經濟和人權侵犯行為。