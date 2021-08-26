我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

美國氣候特使柯瑞 傳9月將再訪中國

中國新聞組／北京26日電

美國氣候特使柯瑞(John F. Kerry)據信9月將再次訪問中國，試圖促使關係緊張的這兩大世界大國能在氣候變化問題上更緊密地合作。此前，中國官員們在其他符合兩國共同利益的重要問題上說，美國不應在「遏制打壓」中國的同時，又指望中方積極配合。

路透援引兩位消息人士的話說，柯瑞預計會在今年9月訪問中國，在聯合國全球氣候峰會舉行前夕凝聚各國的支持。美國國務院沒有證實這則消息。

美國之音報導，柯瑞今年4月15日訪問了上海，為一個星期後拜登總統主持氣候峰會視訊會議營造合作氣氛。在柯瑞訪華後，兩國罕見地發表了一份共同聲明，表示要致力於相互合作解決氣候危機。

不過，美國官員和分析人士當時說，不要指望兩國在合作應對氣候變化的努力中取得快速突破。

觀察人士們說，在美中關係繼續陷入僵局時，柯瑞再次訪華說服北京作出具體減排新承諾的前景不容樂觀。

美中經濟與安全審查委員會（USCC，US-China Economic and Security Review Commission）24日發布的一份報告表示，中國在遏止向美國販運阿片類藥物芬太尼方面的合作「軟弱無力」，阻礙美國打擊越來越複雜的芬太尼販運的努力。對此，中國外交部回應說，美國不能在損害中國利益的同時，期待中國無條件地合作。

拜登政府將對付氣候變化視為其一項主要的國內和外交政策，但是美國官員表示，與北京就氣候問題進行合作不會削弱美國要求中國對其他問題負責的努力，包括經濟和人權侵犯行為。

美國 中國 柯瑞

上一則

中國富豪捐款潮 學騰訊捐款免災？拼多多百億扶農

下一則

中致函世衛 追疫源查美實驗室 附2500萬網民連署

延伸閱讀

一洲焦點／拜登死擋阿富汗8.31紅線、溯源報告無結論

一洲焦點／拜登死擋阿富汗8.31紅線、溯源報告無結論

「民眾等不了八個月」 霍根致信拜登促加速打補強針

「民眾等不了八個月」 霍根致信拜登促加速打補強針
NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係

NBA／柯瑞爸媽驚傳離婚 結束33年夫妻關係
NBA／曾嗆柯瑞「5年我的天下」？貝佛利被酸自打臉

NBA／曾嗆柯瑞「5年我的天下」？貝佛利被酸自打臉

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
圖為8月19日上海浦東國際機場航空公司櫃台前，準備赴美乘客大排長龍景象。（取材自中國日報）

大量留學生來美 上海→美國機票 飆至1張1.5萬美元

2021-08-20 00:35

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」