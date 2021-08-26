我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

供應商申請車用晶片賣華為 美國准了

記者賴錦宏、編譯季晶晶、編譯劉忠勇／綜合報導
傳美國批准向華為出售汽車零件晶片。圖為上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。（路透）
傳美國批准向華為出售汽車零件晶片。圖為上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。（路透）

路透引述兩名知情人士透露，美國已經批准了供應商數億美元的許可證申請，允許其向中國電信設備製造商華為出售用於汽車零部件的晶片。

路透報導，熟悉申請流程的人士說，最近一段時間，美國已批准供應商向華為出售用於視頻螢幕和傳感器等汽車零件的晶片。目前華為正將業務轉向不太容易受美國貿易禁令影響的產品。

此前川普政府對華為網路設備和智慧型手機業務中使用的晶片和其他部件實施貿易限制，拜登政府隨後也拒絕向其出售5G設備或與之配套使用的晶片，華為業務因此受到嚴重阻礙。

報導指出，汽車晶片通常不被認為是尖端產品，因此降低審批門檻。一名了解審批情況的人士表示，美國政府正在為可能具有5G功能的其他部件的汽車晶片發放許可證。

被問及汽車晶片許可時，美國商務部發言人表示，政府繼續實施許可證政策，以「限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟體或技術」，美國商務部被禁止披露許可證的批准或否決。

華為發言人拒絕就許可證置評，但華為強調，公司定位為智慧型聯網汽車的新零部件供應商，目標是幫助汽車製造商製造更好的汽車。

一名消息人士稱，在供應商獲得向華為出售數億美元晶片的許可後，華為要求供應商再次申請，並要求更高的價值，比如10億或20億美元(約64.7億或129.5億人民幣)。這也顯示華為在該領域雄心勃勃。據了解，許可證有效期一般為四年。

另據彭博報導，華爾街資深人士和中國政府高層官員尋求在今年底以前重啟對話，美國商界領導人繞過拜登政府運作， 以謀求擴大進入中國市場。

早在2018年美中緊張局勢升級期間即構思成立的中美金融圓桌會議（China-U.S. Financial Roundtable），由代表美國金融界的資深人士和中國監管部門的高層官員組成。知情人士向彭博透露，雙方如今正籌備年底前舉行新一輪會談。在疫情肆虐期間，雙方會談遲遲未能啟動。

不願具名的兩位知情人士透露，曾任高盛主管的Barrick Gold董事長索頓（John Thornton）和高盛集團的一位資深人士，目前正在北京會晤中國高層官員。索頓是中美金融圓桌會議的聯席主席。

華為 美國 汽車

上一則

中致函世衛 追疫源查美實驗室 附2500萬網民連署

下一則

神學士會中國大使 北京：暢通、有效溝通

延伸閱讀

專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了

專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了
一洲焦點／拜登死擋阿富汗8.31紅線、溯源報告無結論

一洲焦點／拜登死擋阿富汗8.31紅線、溯源報告無結論

新冠溯源報告下周公布 NIH：不認為病毒由人造

新冠溯源報告下周公布 NIH：不認為病毒由人造
阿富汗人不准離境 拜登堅持總撤兵 局勢依舊災難

阿富汗人不准離境 拜登堅持總撤兵 局勢依舊災難

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
圖為8月19日上海浦東國際機場航空公司櫃台前，準備赴美乘客大排長龍景象。（取材自中國日報）

大量留學生來美 上海→美國機票 飆至1張1.5萬美元

2021-08-20 00:35

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」