供應商申請車用晶片賣華為 美國准了

傳美國批准向華為出售汽車零件晶片。圖為上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。（路透）

路透引述兩名知情人士透露，美國 已經批准了供應商數億美元的許可證申請，允許其向中國電信設備製造商華為 出售用於汽車 零部件的晶片。

路透報導，熟悉申請流程的人士說，最近一段時間，美國已批准供應商向華為出售用於視頻螢幕和傳感器等汽車零件的晶片。目前華為正將業務轉向不太容易受美國貿易禁令影響的產品。

此前川普政府對華為網路設備和智慧型手機業務中使用的晶片和其他部件實施貿易限制，拜登政府隨後也拒絕向其出售5G設備或與之配套使用的晶片，華為業務因此受到嚴重阻礙。

報導指出，汽車晶片通常不被認為是尖端產品，因此降低審批門檻。一名了解審批情況的人士表示，美國政府正在為可能具有5G功能的其他部件的汽車晶片發放許可證。

被問及汽車晶片許可時，美國商務部發言人表示，政府繼續實施許可證政策，以「限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟體或技術」，美國商務部被禁止披露許可證的批准或否決。

華為發言人拒絕就許可證置評，但華為強調，公司定位為智慧型聯網汽車的新零部件供應商，目標是幫助汽車製造商製造更好的汽車。

一名消息人士稱，在供應商獲得向華為出售數億美元晶片的許可後，華為要求供應商再次申請，並要求更高的價值，比如10億或20億美元(約64.7億或129.5億人民幣)。這也顯示華為在該領域雄心勃勃。據了解，許可證有效期一般為四年。

另據彭博報導，華爾街資深人士和中國政府高層官員尋求在今年底以前重啟對話，美國商界領導人繞過拜登政府運作， 以謀求擴大進入中國市場。

早在2018年美中緊張局勢升級期間即構思成立的中美金融圓桌會議（China-U.S. Financial Roundtable），由代表美國金融界的資深人士和中國監管部門的高層官員組成。知情人士向彭博透露，雙方如今正籌備年底前舉行新一輪會談。在疫情肆虐期間，雙方會談遲遲未能啟動。

不願具名的兩位知情人士透露，曾任高盛主管的Barrick Gold董事長索頓（John Thornton）和高盛集團的一位資深人士，目前正在北京會晤中國高層官員。索頓是中美金融圓桌會議的聯席主席。