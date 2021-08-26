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談阿富汗局勢 王毅批美國：始作俑者 一走了之

記者呂佳蓉／北京26日電
中國外長王毅表示，美國是阿富汗問題的始作俑者。(路透)
中國外長王毅表示，美國是阿富汗問題的始作俑者。(路透)

中國外交部長王毅24日對阿富汗的局勢表示，美國是阿富汗問題的始作俑者，更不應一走了之，也不應又想實施制裁；現在應真正落地「阿人主導、阿人所有」這一原則。

據中國外交部網站消息，王毅是在與同荷蘭外交大臣卡格熱線時，針對阿富汗的局勢交換了意見。

王毅說，阿富汗的未來面臨諸多挑戰。民族、教派等矛盾錯綜複雜，貧困、難民等問題亟待解決，局部衝突引發內戰的風險需要避免。阿富汗能否凝聚全體人民，彌合社會分裂，實現和平重建還有待時間的檢驗。

王毅又指，現在是把「阿人主導、阿人所有」這一原則真正落地的時候了。經過這段時間密集溝通，國際社會對阿富汗的期待逐步形成共識，主要可概括為三點：構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割。

王毅指，各方都應為此做出努力，發揮作用。美國是阿富汗問題的始作俑者，更不應一走了之，也不應又想著實施什麼制裁。當務之急是處理好喀布爾機場出現的亂局，同時也應向阿富汗提供必要的經濟、民生、人道等緊急援助，採取實際行動幫助阿富汗實現平穩過渡，這是美方應當承擔起的責任。

他強調，中方理解歐洲國家對阿富汗局勢的關注，期望歐方也能為阿富汗的和平穩定與發展做出積極貢獻，讚賞荷蘭向聯合國阿富汗人道基金提供新的援助。

阿富汗 王毅 美國

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