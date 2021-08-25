東奧金牌 電子垃圾回收製造 朱雪瑩摳一下竟掉皮

中國體操隊選手、東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩，她的金牌已被摳下一層皮。（取材自微博）

中國 體操隊選手、東京奧運 彈簧床體操冠軍朱雪瑩23日在微博發文，「你們的獎牌，也能扣掉一層皮嗎？」並附上東京奧運金牌照片左上明顯少了一塊表面塗層。此事24日登上微博熱搜前十。網友吐槽：「再摳能摳出巧克力。」對此，日本 造幣局表示，尚未關注到此事，東京奧組委可能對此進行調查。

值得一提的是，本次奧運會的所有獎牌都是用回收的電子垃圾製造的。這在奧運歷史上是首次。2017年，日本政府展開廢舊手機家電的回收。在兩年多的時間裡從全國收集近7萬9,000噸小家電和621萬部舊手機，並從中提煉出純金約32公斤，純銀約3,500公斤以及銅約2,200公斤，最後用這些回收提煉的金屬製造所有東京奧運會獎牌。

環球時報報導，日本媒體和網民格外關注金牌掉皮事件。有日本網民在社交媒體上稱，「運動員好不容易獲得的獎牌，奧組委應該積極予以更換」，還有人建議「在頒獎之前，就應確認好獎牌質量。」

東京奧運會官網介紹稱，日本造幣局約有20人負責獎牌製造工作，4人一組，每天工作8小時可完成15至20枚獎牌。除了製造獎牌的金屬模具之外，還要將東京奧組委提供的金屬材料製成圓型，用機器同時印製正反兩面，經過加工、著色、處理陰影等工序之後，最終完工。

每日經濟新聞報導，7月30日的東京奧運會蹦床女子決賽中，中國選手朱雪瑩獲得金牌，劉靈玲獲得銀牌。這是中國代表團在此次奧運會中獲得的第17枚金牌，也是本屆奧運會中國體操隊獲得的首枚金牌。

回中國後，朱雪瑩最近正在隔離生活，無意間發現件糗事。她在文中解釋，一開始真的不是故意摳的。她只是發現金牌上缺了一小塊，本以為是獎牌髒了，就拿手蹭了蹭，發現缺口沒變化，就摳了一下，結果就掉了一層皮。

中國網友回覆，「不到一個月就掉皮了？！」、「再摳摳，興許能摳出巧克力」，還有網友鼓勵，「四年後的巴黎，咱再來一塊！」北京奧運會彈簧床體操女子個人冠軍何雯娜也回應調侃，「別全摳了，剩點區域讓我體驗一下。」

從貴金屬的角度來看，奧運獎牌的價值如何？央視財經報導，根據國際奧委會的規定，奧運會的金牌不是純金的，而是鍍金的銀牌，鍍金量至少為6克純金。

東京奧運會每塊金牌包含550克銀和6克鍍金，單從材質的價格上看，目前約合人民幣5000多元（約772美元）。銀牌為550克的純銀材質，約人民幣3000元（約463美元）。銅牌重約450克，材質為95%的銅和5%的鋅，約人民幣30元（約4.6美元）。