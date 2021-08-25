新冠溯源出爐前夕 中續轟美「栽贓」根本不可信

中國外交部發言人指出，世衛專家已兩次到訪武漢病毒研究所，得出病毒自武漢實驗室洩漏「極不可能」的結論。（路透資料照片）

美國 總統拜登於5月26日要求情報部門調查新冠病毒起源，為期90天的新冠病毒溯源調查在8月24日到期，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，調查報告在未來幾天重組可公開情報之後就會發布；國家衛生院(NIH)院長23日說，不認為病毒來自人造，但這也不代表實驗室人員外洩的理論是不可能的。對此，中國 外交部發言人汪文斌指出，溯源需要的是科學，而不是什麼情報。由情報機構去搞病毒溯源本身就是反科學的。

汪文斌說，溯源需要的是科學，而不是什麼情報。由情報機構去搞病毒溯源本身就是反科學的。美國情報機構歷來劣跡斑斑，他們搞的所謂溯源報告更不可能基於事實真相，只不過是一份先有結論、後拼「證據」的栽贓報告，根本不可信。

大多數美國人可能從未聽過德特里克堡（Fort Detrick），但如今這個名字在中國正在變得家喻戶曉。（Getty Images）

汪文斌指出，溯源需要的是團結，而不是陷害。溯源為的是維護各國人民的生命與健康，而不是為了甩鍋推責、打壓對手、服務一己私利。

明報報導，中國外交部近期多次在記者會上回應，稱美國是「生物實驗室安全記錄最糟糕的國家」；月中亦曾邀請各國使節，針對病毒溯源舉行吹風會。另外「環球時報」上周起發起「網上連署」，要求世衛 （WHO）調查美國德特里克堡（Fort Detrick）的生物實驗室。

人民日報周一以「情報部門搞溯源，這科學嗎」為題發表評論，內容重申中方一貫立場，除對美國情報部門介入對病毒調查的可靠性提出強烈質疑外，還稱這些部門曾為美國發動戰爭捏造證據，「黑歷史早已世人皆知」。

同一天，科技日報也發文，稱全球醫療、生技專業科學家，無人保證能在900天內全面完成病毒溯源，但美國情報部門卻要「按照僱主（拜登）要求90天交貨」，相關報告內容的真偽可想而知，除了必然是「假貨、黑貨」，也違背科學常識。

汪文斌說，世衛專家已兩次到訪武漢病毒研究所，得出病毒自武漢實驗室泄漏「極不可能」的結論。「請問，美國什麼時候邀請世衛專家到北卡大學生物實驗室和德特里克堡『美國陸軍傳染病醫學研究所』去進行調查？ 」

世衛7月曾要求中國協助第二階段的溯源調查，並要求北京提供更多相關的原始數據，8月12日再次發聲明呼籲，稱能否接觸所有數據對驗證「實驗室泄毒論」之真偽尤為重要。