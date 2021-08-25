習下令10月底11億人須打滿2針 各地強制接種

山西省啟動對12歲至14歲人群接種新冠病毒疫苗工作。圖為太原初中學生有序接種疫苗。（中新社）

新冠變種病毒 肆虐，傳中國 再以鐵腕手段加速疫苗 接種。官員透露，國家主席習近平親自下令，至8月底完成10億人的接種覆蓋，10月底前完成11億人新冠疫苗接種的部署，即10月底完成兩針人群占全國總人口的7成8。傳各地政府發起強制打針，也傳出不良注射反應案例，有官媒人士透露不信任國產疫苗，想打輝瑞或莫德納疫苗完全是奢望。

太原各醫院陸續為15至17歲人群，接種新冠病毒疫苗。（中新社）

自由亞洲電台報導，各地政府已發起強制性大規模打針，有傳聞指各地因強逼注射而引發的傷亡事件頻生，但真實情況還未能在官方媒體層面反映。中國紅十字會大病救助專案前高管任瑞紅透露，關於中國疫苗不良案例的禁令，在醫院裡早已實施。

邯鄲市邱縣居民通過微信群、朋友圈等，組織群眾到外縣接種疫苗，行為擾亂社會秩序，被依法傳喚到案。（取材自微信）

僅在最近的一個月裡，媒體就已接到樂山、張家港、江陰、廣東梅州、河北石家莊等地的10多起接種疫苗後死亡或重傷的投訴，但官方對相關的資訊實施封鎖。

一份河北省館陶縣人民醫院的微信群顯示，官方不但禁止媒體報導，連醫院也被禁止出具任何涉疫苗負面問題的診斷報告。江蘇一位官媒人士透露，在變種病毒的威脅下，他們又對國產疫苗的安全性極不信任，希望接種輝瑞或莫德納疫苗，但這完全是奢望。

江蘇省一位何醫生指出，國產疫苗的整體安全性不高。他所在的衛生院總共接種新冠疫苗約13萬人，他知道出現嚴重不良反應的有兩人，他親自搶救了一個年輕人。而臨近的江陰，也出現了死亡案例。但他們感到無力的是，即便是作為醫生，他們也不知道與疫苗不良反應的相關資料。

他還透露，現在政府要求的是對12歲以上的人實施全民接種，他認為，如果將實驗藥進行超過10億人量級的全民接種，其將出現的傷害病例讓人擔心。

據報導，為了加速疫苗接種。各地對適齡無禁忌症人群，由「願接盡接」調整為「應接盡接」。中國工程院院士鍾南山早前稱，內地的疫苗接種率需要達到8成才能建立有效的群體免疫，該目標希望在今年底實現。