港媒：美邊恢復中留學生簽證 邊收緊高科技領域審批

港媒指出，美國恢復對中國留學生簽證審批，但繼續收緊高科技領域限制。圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）

上海浦東國際機場近日擠滿赴美留學生，機票價格也水漲船高。環球網引述報導，美國 雖恢復向中國留學生 發放簽證，但仍在收緊對部分高科技專業領域的限制。此外，美國高等教育專家表示，新冠疫情、美中關係緊張等因素，是中國留學生減少原因，當局不樂見削弱美國對下一代中國人的影響力，進而恢復發放簽證 。

「隨著中國留學生人數回升至疫情前水平，美國開始重新為中國學生發放簽證。」南華早報24日以此為題報導稱，在新冠疫情導致簽證審批暫停後，美國在即將到來的秋季學期開學前，恢復向中國留學生發放簽證。

美國務院官方數據顯示，今年5月，美國開始加強對中國學生的簽證審批工作，F1簽證（最常見的一種學生簽證 類型）最新數量與2019年底新冠疫情爆發前發放的簽證水平相當。

報導稱，今年6月，美國向中國公民發放了33896份F1簽證，而2020年6月發放的只有8份。去年6月，美國駐世界各地使館因疫情暫停了常規簽證服務。

與此同時，報導援引中國一些教育機構從業者消息稱，即便赴美留學生的簽證程序已基本「恢復正常」，某些高科技或戰略領域研究生的簽證事宜繼續受到更嚴格的審查。

「今年秋季，美國學校將在很大程度上恢復線下授課，因此學生簽證預約可照常進行，但其他赴美簽證申請尚未重新開放。」總部位於北京的一家諮詢公司員工透露，只是有些研究生可能因涉及敏感研究領域，所以其簽證的審批可能會受到一定影響，但本科生簽證不會受影響。

來自北京另一家教育機構的從業者具體提到赴美中國留學生的簽證問題，「有一小部分人對簽證狀況感到擔憂，尤其是那些STEM(科學、技術、工程和數學)和軍事相關領域的人，所以他們可能會選擇簽證政策更寬鬆的國家，比如英國、瑞士或加拿大。」

今年4月底，美國駐華大使館和領事館官方網站發布公告稱，允許向中國境內申請人發放學生簽證。中國專家當時接受環球時報記者採訪時表示，這是一個明確的積極信號，為中美之間人文交流的恢復邁出重要一步，主要原因可能是迫於美國高校的營收壓力放寬學生簽證。

美國華爾街日報同月刊文稱，外國留學生是美國大學的主要收入來源，受到疫情影響，去年秋季美國大學的入學人數大幅下降，持F/M簽證的外國留學生數量下降18%，申請簽證的新生人數下降了72%。報導稱，中國留學生約占美國國際學生總數的1/3，簽證的不確定性給美國高校帶來的沉重壓力或許是美國政府實行此項新政的原因。