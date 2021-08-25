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中媒：美捨不得每年上百億收入 才鬆綁中國留學生簽證

中國新聞組／北京25日電
美國恢復發放部分中國留學生的赴美簽證，中媒分析，這是因為若持續收緊政策，美國將因此失去中國留學生每年帶去超過百億美元的資金。圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）
美國恢復發放部分中國留學生的赴美簽證，中媒分析，這是因為若持續收緊政策，美國將因此失去中國留學生每年帶去超過百億美元的資金。圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）

中美關係緊繃之際，美國為何突然恢復發放部分中國留學生的赴美簽證？中媒分析，這是因為中國留學生是美國的一塊「大蛋糕」，若持續收緊政策，美國將因此失去中國留學生每年帶去超過百億美元的資金。但美方的鬆綁並不意味全面接納，敏感專業領域的學生仍被拒於門外。

具官媒背景的新京報刊出吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑的文章指出，美方在短短兩個月內就給中國學生簽發了近6萬張簽證，對比疫情前，光今年夏天的簽發量就基本和2019年持平。但在過去兩年中，美方基於疫情和國家安全等因素，對赴美的中國留學生實施了多項禁令。

是什麼因素使美方突然願意為中國留學生打開一個口子？分析指出，這是因為美方捨不得每年上百億美元的收入。留學生是美國的一塊「蛋糕」，尤其是中國留學生構成了這塊「蛋糕」的主體。關閉中國留學生赴美的大門，相當於其每年少了上百億美元的收入。

文章分析美國開放留學生簽證的原因有三。一是中國留學生是美國不少高校重要的財政來源；二是美國高校有非常強大的政治動員和遊說能力，加上美國高校面臨英國、澳洲、歐洲等國高校的競爭，爭取留學生生源的競爭越來越激烈；三是中國對疫情有效防控，中國留學生赴美對美國疫情防控影響微小。

但儘管部分恢復，美國前總統川普簽署的「10043號公告」依然沒有取消，美國也仍限制中國理工類學生赴美留學。 這源自美國在留學議題上採取的「小院高牆」戰略，展現對中國留學生的兩面性：既要維持美國高等教育的利益，又要保護美國的「國家安全」。

文章指出，拜登上台之後，對華技術競爭以「小院高牆」為特色。「小院高牆」是指美國需要闡明與美國國家安全直接相關的特定技術和研究領域（即「小院」），並畫定適當的戰略邊界（即「高牆」）。

拜登政府「小院高牆」的本質，就是要阻斷戰略技術的擴散，尤其是向中國的擴散；給留學生發放簽證保證美國高校的利益，但是又把一些所謂敏感專業的學生拒之門外。因此，美國政府雖發出了近6萬多張留學簽證，但並不意味著美方全面接納中國留學生。只有撤銷了川普的10043號公告，才是對中國留學生真正敞開了大門。

中國留學生 美國 學生簽證

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