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習近平擬視訊出席G20 「拜習會」恐破局

記者蔡敏姿／北京25日電
圖為習近平2013年和時任美國副總統拜登在北京會面合影。（路透資料照片）
圖為習近平2013年和時任美國副總統拜登在北京會面合影。（路透資料照片）

香港南華早報引述消息報導，中國國家主席習近平可能以視訊方式，出席10月底在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，這將使他與美國總統拜登之間的「拜習會」成為泡影。

報導指出，習近平可能不去羅馬參加G20峰會，部分原因是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來的安全擔憂，但也反映出美中關係如今缺乏進展。

消息稱，北京高層對此尚未作出最後決定，只是傾向以視訊方式出席G20峰會。今年G20 峰會將於10月30至31日在義大利羅馬舉行。

若習近平和拜登未能在今年度G20峰會上會面，這將是自1997年以來，美國總統新上任後與中國國家主席的會晤，時間被拖延得最長的一次。同時，鑑於習近平與拜登在羅馬G20峰會後，沒有其他會晤機會，這將很可能是自1993年以來，美國總統在新上任第一年首度未與中國國家主席舉行峰會。

迄今為止，拜登已經與日本、南韓、英國、法國、德國等盟友國家元首進行面對面會晤，而與習近平的峰會，卻遲遲沒有下文。

拜登總統上任後，延續前政府對中國的強硬政策，使北京幻想恢復美中蜜月關係的期望落空。目前，中美關係幾乎沒有任何緩和的趨勢。

在擔任副總統任內，拜登曾與時任中國國家副主席的習近平有多次往來，並被報導「私交甚篤」。不過，在去年2的一次競選活動中，拜登以「惡棍」一詞批評習近平完全沒有民主意識。今年6月，在與俄羅斯總統普亭會談後的記者會上，拜登表示，他和習近平彼此了解，但不是老朋友，純粹是公務關係。

鑑於中美雙方在幾乎所有領域的對抗加劇，習近平和拜登若能舉行面對面會談，將被視為雙方為重建信任邁出重要的一步。

拜登 習近平 中國

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