中加強管控網路安全：無論哪種企業、在哪上市

中國國家網信辦官員表示，企業無論在哪裡上市，都必須確保國家網路安全。（新華社）

中國 近期加強對網路平台的管控，包括加強對海外上市的審查。中國國家網信辦副主任盛榮華昨表示，無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，都必須確保國家網路安全。而在中國對數據隱私進行監管的背景下，網約車巨頭滴滴滴滴全球公司，已暫停在英國 和歐洲的上市計畫。

盛榮華昨在中國國新辦記者會上指出，中國頒布的「關鍵信息基礎設施安全保護條例」並不是針對外貿及公司境外上市，是針對保障關鍵資訊基礎設施安全，維護網路安全。

他說，長期以來，中國積極支持網信企業依法依規融資發展。無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：第一，是必須符合中國的法律法規；第二，是必須確保中國國家的網路安全、關鍵資訊基礎設施的安全、個人資訊保護的安全等。

他說，「符合這兩條，外貿及境外上市計畫就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。」

對於關鍵信息基礎設施中的重要數據出境監管，中國網信辦網路安全協調局局長孫蔚敏表示，中國「網路要數據應當在境內存儲。因業務需要確需向境外提供的，應當按照中國網信部門會同有關部門制定的辦法進行安全評估。

中國網約車巨頭滴滴出行 日前在美國紐約掛牌僅兩天後，中國網路安全審查辦公室和網信辦即宣布對滴滴啟動網路安全審查，隨即又下架滴滴相關App，外界分析中國當局此舉為表達對滴滴數據出海的不滿。

此外，英國每日電訊報報導，在中國對數據隱私進行監管的背景下，滴滴全球公司已暫停在英國和歐洲的上市計畫。從事計畫中開啟業務的工作人員被告知，他們可能面臨被裁員。

報導稱，另一方面，滴滴已停止在英國的招聘，將計畫至少推遲12個月。對此，滴滴出行尚未做出回應。

滴滴出行於6月底在紐約上市，此前其首次公開募股（IPO）籌集44億美元，這是過去七年來中企在美最大規模IPO，次於2014年電子商務巨頭阿里巴巴集團上市案。

7月2日，中國監管單位以違反網路安全為由，對滴滴進行審查，再隔兩天，滴滴旗下的25款App在中國全面下架，中國市場占滴滴營運的八成，等於是要滴滴無法營運。才上市短短四天，滴滴就從雲端跌落谷底，市值蒸發200億美元。

美中關係正處於緊張狀態，其中一項爭論議題就是科技業。滴滴出行列出營運面臨的持續風險，包括安全、美中關係緊張，以及中國當局在整治部分科技業巨頭時可能依反壟斷法規採取行動。