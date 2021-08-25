我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

中加強管控網路安全：無論哪種企業、在哪上市

記者林汪靜、蔡敏姿／北京25日電
中國國家網信辦官員表示，企業無論在哪裡上市，都必須確保國家網路安全。（新華社）
中國國家網信辦官員表示，企業無論在哪裡上市，都必須確保國家網路安全。（新華社）

中國近期加強對網路平台的管控，包括加強對海外上市的審查。中國國家網信辦副主任盛榮華昨表示，無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，都必須確保國家網路安全。而在中國對數據隱私進行監管的背景下，網約車巨頭滴滴滴滴全球公司，已暫停在英國和歐洲的上市計畫。

盛榮華昨在中國國新辦記者會上指出，中國頒布的「關鍵信息基礎設施安全保護條例」並不是針對外貿及公司境外上市，是針對保障關鍵資訊基礎設施安全，維護網路安全。

他說，長期以來，中國積極支持網信企業依法依規融資發展。無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：第一，是必須符合中國的法律法規；第二，是必須確保中國國家的網路安全、關鍵資訊基礎設施的安全、個人資訊保護的安全等。

他說，「符合這兩條，外貿及境外上市計畫就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。」

對於關鍵信息基礎設施中的重要數據出境監管，中國網信辦網路安全協調局局長孫蔚敏表示，中國「網路要數據應當在境內存儲。因業務需要確需向境外提供的，應當按照中國網信部門會同有關部門制定的辦法進行安全評估。

中國網約車巨頭滴滴出行日前在美國紐約掛牌僅兩天後，中國網路安全審查辦公室和網信辦即宣布對滴滴啟動網路安全審查，隨即又下架滴滴相關App，外界分析中國當局此舉為表達對滴滴數據出海的不滿。

此外，英國每日電訊報報導，在中國對數據隱私進行監管的背景下，滴滴全球公司已暫停在英國和歐洲的上市計畫。從事計畫中開啟業務的工作人員被告知，他們可能面臨被裁員。

報導稱，另一方面，滴滴已停止在英國的招聘，將計畫至少推遲12個月。對此，滴滴出行尚未做出回應。

滴滴出行於6月底在紐約上市，此前其首次公開募股（IPO）籌集44億美元，這是過去七年來中企在美最大規模IPO，次於2014年電子商務巨頭阿里巴巴集團上市案。

7月2日，中國監管單位以違反網路安全為由，對滴滴進行審查，再隔兩天，滴滴旗下的25款App在中國全面下架，中國市場占滴滴營運的八成，等於是要滴滴無法營運。才上市短短四天，滴滴就從雲端跌落谷底，市值蒸發200億美元。

美中關係正處於緊張狀態，其中一項爭論議題就是科技業。滴滴出行列出營運面臨的持續風險，包括安全、美中關係緊張，以及中國當局在整治部分科技業巨頭時可能依反壟斷法規採取行動。

在中國對數據隱私進行監管的背景下，滴滴全球公司傳出暫停在英國和歐洲大陸的上市計劃...
在中國對數據隱私進行監管的背景下，滴滴全球公司傳出暫停在英國和歐洲大陸的上市計劃。（取材自鳳凰網）

中國 英國 滴滴出行

上一則

習近平擬視訊出席G20 「拜習會」恐破局

下一則

香港泛民退選潮 林鄭：政黨不參政沒存在價值

延伸閱讀

中國網信辦：「關鍵信息安全保護條例」非針對境外上市

中國網信辦：「關鍵信息安全保護條例」非針對境外上市
楊潔篪出席金磚國家安全事務高級代表會議

楊潔篪出席金磚國家安全事務高級代表會議
中國暫停40多宗IPO 或與中介機構被查有關

中國暫停40多宗IPO 或與中介機構被查有關
中國數據監管風暴 外媒：滴滴在英IPO計畫喊卡

中國數據監管風暴 外媒：滴滴在英IPO計畫喊卡

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
中國官方喊停286個中國與外國大學之間的合作課程等項目。(Getty Images)

教育整頓擴大 中國中止近3百個中外大學合作案

2021-08-17 15:05

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮