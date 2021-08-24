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張文宏論文涉抄？ 復旦：不構成學術不當

特派記者賴錦宏／北京24日電
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（央視新聞）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（央視新聞）

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前被爆論文涉抄襲，復旦大學則在檢舉後表明，認定張文宏博士學位論文符合當年博士學位論文的要求，同時不構成學術不端或學術不當行為。

此輪中國南京Delta本土疫情爆發後，張文宏的「與病毒共存」說，和中國官方自去年以來執行的「病毒清零說」，成為兩條防疫路線之爭，在網路上引起激烈辯論，後來更引發成政治問題。連中國中央網路管理部門和上海官方都跳出來，希望平息爭論。

隨後，有人檢舉20年前，張文宏的博士論文有問題，其中綜述部分有3千字涉嫌抄襲，並據此攻擊張文宏，扣上「反動學術權威」的帽子，甚至有人在網上寫「千萬不要讓漢奸張文宏跑了」的文章，一時風聲鶴唳。網路上的爭論更加激烈。

復旦大學在檢舉後表明，由學校學校學術規範委員組成調查小組，並將調查結果公布。公告指出，學校學術規範委員會依據2017年「復旦大學學術規範實施條例（試行）」的有關程序開展調查核實工作，根據原上海醫科大學1999年1月修訂的《科研型博士研究生培養工作細則》，認定張文宏博士學位論文符合當年博士學位論文的要求，「附錄綜述部分存在寫作不規範，不影響博士學位論文的科研成果和學術水平，不構成學術不端或學術不當行為」。

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