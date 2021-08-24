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傳滴滴配合監管 可能給官方黃金股

記者賴錦宏／北京24日電
滴滴據報可能給予中國官方特殊權利股份。（中新社）
滴滴據報可能給予中國官方特殊權利股份。（中新社）

中國網約車巨頭滴滴出行，據傳可能給予中國政府特殊權利的「黃金股」（golden share）。英國「金融時報」引述接近中國審查的人士透露，預計滴滴需要給予中國政府有特殊權利的股份，容許當局更嚴格控制，特別是4月時有政府智庫建議，對民眾非常重要的公司應給政府有特殊權利的股份。

報導又引述知情人士稱，滴滴的投資者非常關注公司可能已被導向，由紐約證券交易所除牌。不過滴滴稍早前否認會在美國除牌。

據報導，該知情人士透露，中國市場監管機構旗下的智庫4月時發布的1份文件提出建議，對公眾重要的公司應給予政府黃金股，而當前局勢來看，變得更加有可能。

所謂「黃金股」源自於20世紀7、80年代歐洲，類似制度在中國稱為「特殊股權制」；特殊股主要有兩種，一種是所謂「一股多票」，持股股東享有較多投票權，另一種則是具有「一票否決權」，即股權占比較低時依然享有決定性否決權。

另據騰訊新聞，中國25款APP被強行下架，滴滴出行全軍覆沒。

最新數據顯示，中國網友規模已達9.89億，網站443萬個，手機應用程序數量302萬款。今年以來，中國國家網信辦對地圖導航、運動健身、短片等十多種類型的手機應用程序進行了檢測。 351款APP因違法收集個人信息被通報，25款因嚴重違法違規收集使用個人信息被下架。而這25款，都是滴滴旗下APP。包括滴滴車主、滴滴企業版、滴滴順風車等。

中國 手機 滴滴出行

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