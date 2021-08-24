我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

3天打2虎 遼寧前政協副主席投案 今年21中管幹部落馬

中國新聞組／北京24日電
杭州市委書記周江勇，涉嫌嚴重違紀違法遭調查。（中新社）
杭州市委書記周江勇，涉嫌嚴重違紀違法遭調查。（中新社）

中央紀委國家監委網站8月23日11時許發布消息，遼寧省政協原副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨着薛恒、周江勇被查，今年落馬的中管幹部增至21人。

遼寧省政協前副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。（取材自中國新聞周刊）
遼寧省政協前副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。（取材自中國新聞周刊）

今年66歲的薛恒，是綏中人，1973年8月參加工作，1974年6月加入中國共產黨，在職研究生學歷。薛恒長期在遼寧工作，先後擔任過遼寧省民政廳廳長、黨組書記，丹東市委書記，營口市委書記等，2011年獲任遼寧省政府副省長，其間曾於 2011年至2013年兼任省公安廳廳長、黨委書記，2016年任遼寧省政協副主席。

文匯報報導，8月21日晚間，中央紀委國家監委網站發布消息稱，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

落馬的中管幹部增至21人，其中，今年年初被通報落馬的遼寧省政協原副主席李文喜，曾擔任過9年的遼寧省公安廳廳長。

公開資料顯示，李文喜於2002年出任遼寧省公安廳廳長，2008年任遼寧省政協副主席，繼續兼任省公安廳廳長。2011年，遼寧省十一屆人大常委會第二十二次會議通過，免去李文喜的遼寧省公安廳廳長職務。李文喜已達到省公安廳廳長任職年齡界限，專任省政協副主席。

另外值得一提的是，今年8月12日，遼寧省紀委監委發布消息稱，瀋陽市副市長，市公安局黨委書記、局長楊建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。稍早前的5月28日，曾任瀋陽市公安局黨委委員、副局長的孟煒，在丹東市副市長、市公安局黨委書記、局長的崗位上宣告落馬。 

公安 工作 中國

上一則

中批美「中國行動計畫」：先設指標再查案

下一則

書記落馬後 杭州嚴查官員家屬經商 納管近3年離退幹部

延伸閱讀

杭州整頓政商關係 強調政治規矩

杭州整頓政商關係 強調政治規矩
身著泳褲、無傷痕 失聯黑龍江公安副廳長 警證實溺斃

身著泳褲、無傷痕 失聯黑龍江公安副廳長 警證實溺斃
中國律師周筱贇被控尋釁滋事 申請取保候審被拒

中國律師周筱贇被控尋釁滋事 申請取保候審被拒
曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
圖為吳歡(左)與她的未婚夫王靖渝(右)。美聯社

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

2021-08-16 14:03

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃