3天打2虎 遼寧前政協副主席投案 今年21中管幹部落馬

杭州市委書記周江勇，涉嫌嚴重違紀違法遭調查。（中新社）

中央紀委國家監委網站8月23日11時許發布消息，遼寧省政協原副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨着薛恒、周江勇被查，今年落馬的中管幹部增至21人。

遼寧省政協前副主席薛恒涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。（取材自中國新聞周刊）

今年66歲的薛恒，是綏中人，1973年8月參加工作 ，1974年6月加入中國 共產黨，在職研究生學歷。薛恒長期在遼寧工作，先後擔任過遼寧省民政廳廳長、黨組書記，丹東市委書記，營口市委書記等，2011年獲任遼寧省政府副省長，其間曾於 2011年至2013年兼任省公安 廳廳長、黨委書記，2016年任遼寧省政協副主席。

文匯報報導，8月21日晚間，中央紀委國家監委網站發布消息稱，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

落馬的中管幹部增至21人，其中，今年年初被通報落馬的遼寧省政協原副主席李文喜，曾擔任過9年的遼寧省公安廳廳長。

公開資料顯示，李文喜於2002年出任遼寧省公安廳廳長，2008年任遼寧省政協副主席，繼續兼任省公安廳廳長。2011年，遼寧省十一屆人大常委會第二十二次會議通過，免去李文喜的遼寧省公安廳廳長職務。李文喜已達到省公安廳廳長任職年齡界限，專任省政協副主席。

另外值得一提的是，今年8月12日，遼寧省紀委監委發布消息稱，瀋陽市副市長，市公安局黨委書記、局長楊建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。稍早前的5月28日，曾任瀋陽市公安局黨委委員、副局長的孟煒，在丹東市副市長、市公安局黨委書記、局長的崗位上宣告落馬。