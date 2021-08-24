新時代「打土豪分田地」？ 3層面拆解共同富裕

中共官方近日提出「共同富裕」新論，加上「三次分配」新招，引來社會關注。（取材自微博）

中共 中央財經委第10次會議，提出「共同富裕」新論，配之以「三次分配」的新招，引來軒然大波。中國 中國的收入分配結構及至整個經濟發展是否全面轉軌，會否進一步以「打土豪分田地」來全面回歸社會主義，要待今秋中共19屆6中全會，對「共富」新論，拿出規範化的版本。但中共因何此時提出「共富」論，可由歷史、經濟、社會3個層面來拆解。

習近平在中共百年黨慶上重申，要推動全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。（新華社）

先說經濟。中國經濟現狀，經濟學界的說法是4個壓力加大，經濟下行壓力加大、官民債務風險壓力加大、消費崩塌的壓力加大，城鄉居民收入增加的壓力加大。4個壓力之外，是中國進入依靠消費拉動經濟的階段，而提升消費要靠增加收入為前提。

經濟學家注意到，中共文件中已放下「供給側結構性改革」，強調「注重需求側改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡」。更可怕的，是一旦與發達經濟全面脫鉤，國門關上，如沒有消費，就沒有內循環，將跌落全面停滯的陷阱。於是需求側改革，重在縮小收入差距，加快稅制改革、實施三次分配，就成了新任務。

再看社會。中國的社會狀況，問題最大就在收入。除了李克強說的「有6億人月入僅1千元人民幣（約154美元）」；最新中金公司調查，有2億2千萬中國人月收入低於500元人民幣（約77美元）。這些數字涉及貧富差距的基尼係數，有學者說以中國最新的基尼係數，在別的國家早已暴動多次了，但中國人民吃苦耐勞求穩怕變。

中國年輕人沒吃苦耐勞，演變成官方緊張的「躺平」和「內卷」。「躺平」就是不想吃苦也不想享福躺倒不幹了，「內卷」說最直白就是刀刃向內捲起的內部競爭和自相殘殺。為了不要年輕人「躺平」，就要給他們以希望，令他們相信可以掙到錢；為了消除「內卷」，就主張共同富裕，大家都可以成為中產。

最後說歷史。除了中共信奉列寧主義，本屆中共領導層特別信奉「革命聖地」西柏坡的啟示。

離習近平 當縣委書記的正定縣不遠，西柏坡正是栗戰書家族帶頭當年打下來的。中共換屆，習近平就帶著全班人馬到西柏坡拜祭，其中一個道理，是西柏坡才是中共打下江山的福地。因為1947年中共在西柏坡召開土地會議，制定「中國土地法大綱」，所謂千萬農民翻身、百萬民眾上戰場，中共拿下中國這是關鍵背景。

今天到了中共能否坐穩江山的關鍵時刻，經歷川普政府提出拆分中共與中國一役，中共領導層特別重視黨民關係，強調「堅持以人民為中心」，而要令人民相信又成中心，就得以「共同富裕」護航，實現「共同富裕」的新招數是「三次分配」，可以說是新時期的土地革命，是新時代的「打土豪分田地」。

當然，「共同富裕」在全世界還沒有成功的先例，「三次分配」仍是信者不多的「道德經濟學」。前景如何，慢慢再說。