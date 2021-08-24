我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

新時代「打土豪分田地」？ 3層面拆解共同富裕

特派員 李春
中共官方近日提出「共同富裕」新論，加上「三次分配」新招，引來社會關注。（取材自微博）
中共官方近日提出「共同富裕」新論，加上「三次分配」新招，引來社會關注。（取材自微博）

中共中央財經委第10次會議，提出「共同富裕」新論，配之以「三次分配」的新招，引來軒然大波。中國中國的收入分配結構及至整個經濟發展是否全面轉軌，會否進一步以「打土豪分田地」來全面回歸社會主義，要待今秋中共19屆6中全會，對「共富」新論，拿出規範化的版本。但中共因何此時提出「共富」論，可由歷史、經濟、社會3個層面來拆解。

習近平在中共百年黨慶上重申，要推動全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。（新...
習近平在中共百年黨慶上重申，要推動全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。（新華社）

先說經濟。中國經濟現狀，經濟學界的說法是4個壓力加大，經濟下行壓力加大、官民債務風險壓力加大、消費崩塌的壓力加大，城鄉居民收入增加的壓力加大。4個壓力之外，是中國進入依靠消費拉動經濟的階段，而提升消費要靠增加收入為前提。

經濟學家注意到，中共文件中已放下「供給側結構性改革」，強調「注重需求側改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡」。更可怕的，是一旦與發達經濟全面脫鉤，國門關上，如沒有消費，就沒有內循環，將跌落全面停滯的陷阱。於是需求側改革，重在縮小收入差距，加快稅制改革、實施三次分配，就成了新任務。

再看社會。中國的社會狀況，問題最大就在收入。除了李克強說的「有6億人月入僅1千元人民幣（約154美元）」；最新中金公司調查，有2億2千萬中國人月收入低於500元人民幣（約77美元）。這些數字涉及貧富差距的基尼係數，有學者說以中國最新的基尼係數，在別的國家早已暴動多次了，但中國人民吃苦耐勞求穩怕變。

中國年輕人沒吃苦耐勞，演變成官方緊張的「躺平」和「內卷」。「躺平」就是不想吃苦也不想享福躺倒不幹了，「內卷」說最直白就是刀刃向內捲起的內部競爭和自相殘殺。為了不要年輕人「躺平」，就要給他們以希望，令他們相信可以掙到錢；為了消除「內卷」，就主張共同富裕，大家都可以成為中產。

最後說歷史。除了中共信奉列寧主義，本屆中共領導層特別信奉「革命聖地」西柏坡的啟示。

習近平當縣委書記的正定縣不遠，西柏坡正是栗戰書家族帶頭當年打下來的。中共換屆，習近平就帶著全班人馬到西柏坡拜祭，其中一個道理，是西柏坡才是中共打下江山的福地。因為1947年中共在西柏坡召開土地會議，制定「中國土地法大綱」，所謂千萬農民翻身、百萬民眾上戰場，中共拿下中國這是關鍵背景。

今天到了中共能否坐穩江山的關鍵時刻，經歷川普政府提出拆分中共與中國一役，中共領導層特別重視黨民關係，強調「堅持以人民為中心」，而要令人民相信又成中心，就得以「共同富裕」護航，實現「共同富裕」的新招數是「三次分配」，可以說是新時期的土地革命，是新時代的「打土豪分田地」。

當然，「共同富裕」在全世界還沒有成功的先例，「三次分配」仍是信者不多的「道德經濟學」。前景如何，慢慢再說。

中共 中國 習近平

上一則

書記落馬後 杭州嚴查官員家屬經商 納管近3年離退幹部

下一則

經濟制裁? 立陶宛廠商：中國不再買立陶宛奶酪等產品

延伸閱讀

曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查
上海自貿新區 擴大外資開放

上海自貿新區 擴大外資開放
金融流動性指標 發出警報

金融流動性指標 發出警報
費城商界楷模陳永溪老先生仙逝 7/21盛大告別儀式 備極哀榮

費城商界楷模陳永溪老先生仙逝 7/21盛大告別儀式 備極哀榮

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
圖為吳歡(左)與她的未婚夫王靖渝(右)。美聯社

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

2021-08-16 14:03

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃