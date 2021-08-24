我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

阿富汗首都喀布爾華人區 中企：秩序相對穩定

記者羅印冲／北京24日電
當地商人稱，位於喀布爾的中國城現在秩序良好。（取材自中國經濟周刊）
當地商人稱，位於喀布爾的中國城現在秩序良好。（取材自中國經濟周刊）

中國媒體報導，神學士(Taliban，另譯塔利班)重掌政權後，留守在阿富汗首都喀布爾的華人已經不多。仍在喀布爾的中國企業家余明輝表示，華僑目前聚居在中國城內，秩序相對穩定，神學士還派高級別官員前往慰問，詢問是否需要提供幫助。

據中國經濟周刊報導，「中國城」位於阿富汗首都喀布爾，建於2019年，是當地非常熱鬧的地區。余明輝是籌建「中國城」的負責人之一。他從2001年就來到來阿富汗經商，2002年在阿富汗設立辦事處，是最早進入阿富汗市場的中國商人之一。

他回憶，自己曾去過伊朗、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯考察，但最終選擇阿富汗，「阿富汗急需基礎工業建設，而且對中國人比較友好」。他認為，現在和過去不一樣，在此前十幾年的經貿往來中，華商和阿富汗當地客戶的貿易關係良好。

余明輝指，阿富汗局勢和多數人想像中的炮火連天、陣地攻防場面不同，雖然仍有暴恐襲擊，但是現實中激烈的正面戰爭幾乎看不到。

就在神學士進入喀布爾的15日下午，中國城也閉門停業了。余明輝的同事高素素說，停業主要是為了防小偷和劫掠者，當天除了時不時有零星槍聲，並沒有大的動靜。

雖然神學士士兵沒有到中國城去敲門，但余明輝和他的夥伴們還是和神學士官員有了初步接觸。他表示，「每個區，甚至每條街道都有神學士的人，神學士聽說中國城有事，於是來了更高級別的官員，問有甚麼困難？一定幫忙。他們說，中國人是朋友，有任何麻煩、困難盡管說。」

他的工廠也得到消息，如果擔心安全，神學士表示可派軍士值守，絕不像以前的警察要收錢，飯也不用管。神學士向他們表示，只要留在這兒就是幫助阿富汗人，保護投資者是責任。

余明輝又指，現在還在喀布爾的中國人，基本都集中在中國城。目前，中國城的秩序相對穩定，而且中國城也採取了一系列措施，包括安裝防護網、增加安保值班人員等。

中國 阿富汗 神學士

上一則

金管局前總裁任志剛 建議恆指成分股增人民幣結算

下一則

香港反外國制裁法遭人大擱置 企業舒口氣

延伸閱讀

阿富汗金融崩解 ATM沒有現鈔 神學士任命央行代理總裁

阿富汗金融崩解 ATM沒有現鈔 神學士任命央行代理總裁
「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣

「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣
承認或制裁神學士 消息指G7峰會將有一致立場

承認或制裁神學士 消息指G7峰會將有一致立場
美國防部：最近24小時已將1萬6000人撤出阿富汗

美國防部：最近24小時已將1萬6000人撤出阿富汗

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
圖為吳歡(左)與她的未婚夫王靖渝(右)。美聯社

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

2021-08-16 14:03

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃