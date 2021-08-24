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經濟制裁? 立陶宛廠商：中國不再買立陶宛奶酪等產品

特派記者賴錦宏／北京24日電
立陶宛出口商抱怨，中國停止採購立陶宛奶酪、糧食和木材等產品。圖為橫跨歐亞大陸的中歐班列。（新華社）
立陶宛出口商抱怨，中國停止採購立陶宛奶酪、糧食和木材等產品。圖為橫跨歐亞大陸的中歐班列。（新華社）

中共黨媒環球時報報導，因在台灣問題上秉持錯誤立場，導致立陶宛中國大陸之間的緊張關係加劇，很多立陶宛廠商開始擔憂，他們將失去進入中國大陸這個龐大市場的機會。有學者22日表示，立陶宛的原則性錯誤，勢必影響中與立陶宛的經貿合作信心，未來兩國關係能否穩定健康發展，取決於立陶宛在這一問題上能否改弦易轍。

來源：YouTube

據報導，立陶宛新聞門戶網站之一Delfi日前以「中國不再購買立陶宛產品」為題報導稱，中國從立陶宛召回大使後，立陶宛出口商就開始抱怨，中國不再從立陶宛購買奶酪、糧食和木材等產品。報導稱，中國大型木材貿易商正打算離開立陶宛。立陶宛當地的牛奶加工廠已暫停對華出口，此外，中國也不再購買立陶宛的糧食。

報導引述立陶宛Medvita木材貿易公司總經理扎列茨基斯的話稱，該公司99%的貨物都賣到中國，現在銷售已經停止。扎列茨基斯已打算將他的公司從立陶宛搬走。

這名商人抱怨說：「現在中國人不想在任何地方看到立陶宛公司。」同時，立陶宛一家牛奶加工廠的總經理別爾塔舒斯也不掩飾自己的失望之情。他表示，如果說立陶宛政府過去是在鼓勵企業家與中國建立貿易關係，那麼現在政府所做的一切都恰恰相反。 「我們的對華出口停止了，這是事實。」立陶宛糧食加工和出口商協會主席卡羅里斯·施馬斯表示，「中國合作夥伴以各種理由終止了合作。」

上周，愛沙尼亞波羅的海通訊社引述立陶宛國內相關企業的訊息報導稱，「中國將中斷直達立陶宛的中歐班列運輸」，遭到中方企業中鐵集裝箱公司迅速闢謠，被指為不實消息。而中國停止進口立陶宛相關產品的消息目前也為立陶宛媒體單方面報導，尚未經中方證實。

面對立陶宛商人的擔心，瑞典銀行的經濟學家馬丘利斯認為，立陶宛在經濟上的對中國大陸依賴很小，並聲稱「立陶宛對台原則立場」能給立帶來更多好處。 「我們已經聽說，立陶宛可能正計畫在台灣專家的幫助下建造一座生產微處理器和半導體的工廠。如果這項價值25億至30億歐元(約190億至228億人民幣、29億至35億美元)的計畫得以實現，那麼獲益將比損失多。」

官方背景的中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，在當前中立關係背景下，既往的經貿合作以及未來的合作意向肯定會受到波及。他認為，目前球在立陶宛一方，如果立陶宛能夠改變錯誤方向，雙方的經貿合作還可以繼續；但若立方仍不收手，必將削弱雙邊經貿的信心。

立陶宛與中國之間的緊張關係加劇。圖為立陶宛首都維爾紐斯。（取材自環球時報）
立陶宛與中國之間的緊張關係加劇。圖為立陶宛首都維爾紐斯。（取材自環球時報）

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