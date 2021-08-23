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示好 美大熊貓周歲生日 秦剛開視訊祝賀還送禮

記者羅印冲／綜合報導
中國駐美大使秦剛向美動物園大熊貓致生日祝福。(取材自澎湃新聞)
中國駐美大使秦剛向美動物園大熊貓致生日祝福。(取材自澎湃新聞)

中國駐美大使秦剛上任以來，多次展現試圖緩和美中關係的言行，8月21日，美國國家動物園為大熊貓「小奇蹟」舉辦周歲生日慶祝活動。秦剛透過視訊向小奇蹟送去生日祝福，並贈送生日禮物。

據澎湃新聞，秦剛說，一年前，小奇蹟在疫情期間出生並茁壯成長，在艱難的時期給大家帶來了驚喜和希望，可謂是一個奇蹟。一年來，在中美人民的共同關心下，小奇蹟從一個嗷嗷待哺的嬰兒，成長為一個健康活潑的帥小伙兒，前不久還實現和公眾的第一次見面。大家見證並分享著它的成長點滴，為此感到興奮和鼓舞。它的出生和成長為中美人民之間的交往又添上了一抹亮色。在這個特殊的日子，祝小奇蹟健康快樂成長，不斷續寫奇蹟！

秦剛還說，小奇蹟在中國的野外家族成員數量越來越龐大，從40年前的1100多隻增加到現在的1800多隻。大熊貓不再屬於瀕危物種，但我們將一如既往地保護好它們。

據報導，中美大熊貓保護合作始於1972年。小奇蹟是雄性，其父母是2000年赴美落戶的大熊貓添添和美香。熊貓幼崽出生後，美國國家動物園透過網路在全美為其徵集名字，最終獲名小奇蹟。這一奇蹟受到美民眾高度關注。重新開放後的熊貓館前，熊貓粉蜂擁而至，排起長龍，爭相一睹小奇蹟的風采。

大熊貓「小奇蹟」過周歲生日。圖為美國國家動物園舉辦「生日派對」，「小奇蹟」（右）...
大熊貓「小奇蹟」過周歲生日。圖為美國國家動物園舉辦「生日派對」，「小奇蹟」（右）和媽媽「美香」（左）在享用「生日蛋糕」。（中新社）

秦剛 美國 動物園

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