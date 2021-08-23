月內已3官被查…浙江官場大地震 網熱議：是螞蟻餘波

圖為位於杭州市的螞蟻集團總部辦公大樓。 ( Getty Images)

杭州市委書記周江勇21日因涉嫌嚴重違紀違法被查風波未歇。有報導指出，包括周江勇在內，近月內浙江有三名官員被查，疑是去年螞蟻集團 上市案牽連出的「案中案」；中央「打虎成群」引發的浙江官場大地震，為的是查出和阿里巴巴創辦人馬雲 關係密切的官員和權貴。不過螞蟻集團對此否認。

法廣、中央社報導，周江勇21日晚涉嫌嚴重違紀違法被查，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉則是在19日主動投案；而就在一個月前，已經退休7年的浙江省委省政府前副祕書長、接待辦主任張水堂也因涉嫌嚴重違紀違法，主動投案接受調查。近月來浙江多個「大老虎」被拿下，案情似乎並不單純。

報導引述中國 社群網絡盛傳，被查的官員之間互有牽連，浙江此波人事地震可能與去年螞蟻科技上市案有關。並引述華爾街日報曾報導，中國官方聚焦審批螞蟻上市案，就是要查出和馬雲關係密切的官員和權貴。

值得注意的是，周江勇被查後，杭州市委隨即緊急召開全市領導幹部會議宣示，要自覺維護「乾淨的政商關係」。

中央社報導指出，中國多家自媒體近日轉載一篇文章指出，浙江這一連串人事震盪是出於當地一名女律師胡敏春的檢舉。胡敏春的先生或同居人是前寧波市海曙區委書記褚孟形，早在6月1日涉嫌嚴重違紀違法被查。

綜合公開資料及這篇文章內容，周江勇、馬曉暉和褚孟形都是寧波人。馬曉暉與褚孟形都是1966年生，兩人長期搭檔。馬曉暉2018年擔任湖州市委書記。1967年出生的周江勇和馬曉暉則是浙江大學公共管理學院同學。

該文章說，胡敏春提供的線索之一是：2020年11月，浙江一家金融科技公司的上市計畫被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資5億元（人民幣，下同）搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元；浙江其他牽涉者還有很多。胡敏春及其團隊不僅代理了一些客戶準備上市前的「突擊入股」，也參與了上市失敗的善後，甚至包括一些資金的路徑安排。

報導稱，從內容描述來看，這家金融科技公司指的似乎就是指螞蟻科技集團。

螞蟻集團則在昨晚發布嚴正聲明稱，螞蟻集團在此前IPO的發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，「不存在謠言中提及的相關人員入股的情況」，更不存在突擊入股及退款相關情況。螞蟻集團也從未與謠言中提及的律師事務所及律師開展任何形式的業務合作。螞蟻集團將通過法律程序維護自身合法權益。