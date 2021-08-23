央視記者在阿富汗 手機被收走翻看「拿蘋果手機 富人」

卡里姆·法耶茲在喀布爾街頭訪問當地民眾。（取材自央視）

在阿富汗 局勢牽引著全球目光之際，一位手舉著CCTV(中央電視台)話筒的阿富汗人站在喀布爾 街頭，出現在世界媒體的畫面中。他是總台阿富汗報導員卡里姆·法耶茲，在喀布爾現場，他為總台發回一手報導。無數網友點讚這位外籍報導員，「有人說中國在阿富汗沒有一手消息，這不就來了嗎？」

觀察者網報導，卡里姆·法耶茲現年39歲，在總台喀布爾記者站已經工作整整十年了。

最近幾天，喀布爾街上的變化其實還挺大的。卡里姆·法耶茲說，他上街採訪時還碰到一件讓人啼笑皆非的事情。「當時攝像師正在用手機 拍攝，突然幾個神學士的年輕人衝上來問我們在拍什麼，還把我們的手機收走，來回翻看，一邊看一邊嘴裡嘟囔著：『蘋果手機…富人啊。』」

卡里姆·法耶茲走訪喀布爾市一個市場。（取材自央視）

據報導，眼看他們好像沒有要歸還的意思，他們倆趕緊上前解釋說他們買不起這麼貴的手機，這是總台記者站專門用於拍攝的設備，好說歹說才把手機拿回來。

卡里姆·法耶茲說：「我們所在的地方應該是對於全世界媒體人來說最危險的國家了。按照不完全統計，從2001年到現在，阿富汗境內非正常死亡或失踪的記者已經超過百人，其中相當一部分都是我們採訪和拍攝活動中經常見到的人。」

「這邊每個記者都有防彈衣和頭盔，但是在很多危險的採訪中，我們卻反而不太穿，不是我們不愛惜生命，而是那些地點一般距離可能發生的危險會非常近，近到頭盔或者防彈衣的保護作用幾乎可以忽略不計。」

卡里姆·法耶茲說：「今天上午在辦公室里工作的時候還聽到很近的地方傳來一連串的槍聲，我和同事們趕緊躲到辦公室地下的安全屋裡。」這個房間四周都是鋼板結構，儲存有壓縮餅乾、方便麵和礦泉水，也備著棉被和睡袋。平常大家會在裡面鍛煉鍛鍊身體，一旦發生危險，把屋門反鎖外面的人輕易是進不來的，在裡面生存十來天還是不成問題的。